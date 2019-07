Nuoto | Mondiali 2019 | Dressel trionfa nei 100 sl | Restivo non centra la finale dei 200

Fonte : oasport

(Di giovedì 25 luglio 2019) Quinta giornata di gare neidia Gwangju (Corea del Sud). Day-5 di “riposo” per i colori azzurri ma non certo per i protagonisti internazionali che il loro lo hanno fatto e decisamente bene. Si parte a bomba con ladei 100 stile libero uomini. La gara regina conferma le attese e il duello stellare tra l’americano Caeleb(campione del mondo in carica) e l’australiano Kyle Chalmers è su livelli stratosferici. Parte forte l’americano, che tocca la piastra al passaggio di metà gara in 22″29, con mezzo secondo di vantaggio sul rivale. Una seconda di vasca in rimonta per quest’ultimo, con la linea di demarcazione del record del mondo del brasiliano Cesar Cielo Filho sempre vicinissima.(terzo oro per lui) si impone però con il fantascientifico crono di 46″96, a soli 5 centesimi dal primato del verdeoro, ...

