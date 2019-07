Jovanotti è sul palco ma Fiorello lo doppia dal vivo | lo show dei due al Jova Beach Party

Jovanotti sale sul palco ma c’è Fiorello che lo doppia dal vivo - lo show dei due al Jova Beach Party : Sorpresa a Olbia sul palco del Jova Beach Party: insieme all’indiscusso protagonista del concerto, Lorenzo Jovanotti, è salito anche Rosario Fiorello che ha doppiato il cantante L'articolo Jovanotti sale sul palco ma c’è Fiorello che lo doppia dal vivo, lo show dei due al Jova Beach Party proviene da Il Fatto Quotidiano.

Annullato il concerto di Jovanotti ad Albenga : info sul rimborso dei biglietti : Il concerto di Jovanotti ad Albenga è Annullato per cause di forza maggiore. Le maree hanno spazzato via metri di spiaggia e ora la location non è adatta ad accogliere l’evento. Rispetto ai rilievi e alle misurazioni dello scorso novembre, oggi si parla di circa 10/12 metri di spiaggia in meno che rendono impossibile il corretto svolgimento del Jova Beach Party per la tappa di Albenga. Dopo il concerto di Barletta, l’artista è apparso sui ...

“Troppo rischioso”. Annullato il concerto sulla spiaggia di Jovanotti ad Albenga. Ecco perchè : La notizia era nell’aria da molto tempo. Adesso è addirittura ufficiale: una data del Jova Beach Party, infatti, è stata cancellata per problemi logistici. Lo ha reso noto direttamente la Trident Music, la società organizzatrice dell’evento. Nei giorni scorsi vi avevamo raccontato di come associazioni ambientaliste e autorità competenti avessero manifestato dubbi e avanzato criticità sulla fattibilità, in termini di rispetto naturale e di ...

Prefetto blocca il concerto di Jovanotti sulla spiaggia a Vasto : “Troppi rischi” : Doveva essere l’evento simbolo di questa estate 2019, alla fine il Jova Beach Party rischia di essere un flop. È stato infatti bloccato il prossimo concerto di Jovanotti e molte altre date sono a rischio. “Si tratta di una piccola Woodstock tutta italiana” avevano scritto entusiasti i fan che erano accorsi alle prime date. Ma adesso potrebbe essere messa la parola fine al tour: lo ha detto il Prefetto di Chieti, in seguito ad un parere negativo ...

Sul concerto di Jovanotti a Vasto risponde l’organizzazione : “Un incontro con la Prefettura nel più breve tempo possibile” : Il concerto di Jovanotti a Vasto potrebbe essere a rischio. In seguito alle dichiarazioni della Prefettura, l'organizzazione ha comunicato come intende muoversi per consentire il corretto svolgimento dell'evento. In primis, si cercherà un contatto immediato con il Prefetto al fine di discutere gli ultimi punti cruciali dell'evento, relativi alla sicurezza e all'ordine pubblico. Nella giornata di ieri, il Prefetto di Chieti, Giacomo Barbato, ...

Jovanotti - il grande spettacolo della sua “prima volta” : la festa sulla spiaggia di Lignano (con qualche problema logistico) : “La prima volta“. Mica semplice, che tutto vada per il verso giusto. Ognuno di noi ha sperimentato una “prima” e non tutti possono dire che sia stata proprio perfetta. Così è stato per Jovanotti, anche se lui, alla perfezione, c’è senza dubbio andato vicino. La data uno del suo Jova Beach Tour, a Lignano, è stata incantevole, e chi si aspettava una “baracconata” si sarà dovuto ...