Il nuovo «Men in Black» chi si accontenta | gode

FaceApp aggiunge un nuovo filtro gratuito “Cool Old” e avvisa gli utenti del caricamento delle foto sul cloud : Da ora in poi al primo avvio di FaceApp verrà visualizzato un messaggio che avvisa l'utente del fatto che ogni foto selezionata verrà caricata sui loro server per l'elaborazione delle immagini e la trasformazione del volto. Con l'ultimo aggiornamento è stato aggiunto un nuovo filtro gratuito "Cool Old" che genera una variante invecchiata del soggetto teoricamente migliore rispetto a quanto ottenibile con il filtro "Old" standard. L'articolo ...

L'action RPG Oninaki si mostra in un nuovo video dedicato al sistema di combattimento : Tramite un recente cominciato stampa, Koch Media ha annunciato che è da oggi disponibile un nuovissimo trailer dedicato al sistema di combattimento delL'action RPG Oninaki.Oninaki narra la storia di un Watcher che ha il compito di proteggere la vita dopo la morte. Con emozionanti battaglie in stile hack and slash e una profonda personalizzazione dei Daemon e delle tue armi del giocatore, Oninaki saràin grado di stupire con la sua ampia varietà ...

Boris Johnson è ufficialmente il nuovo primo ministro del Regno Unito : Il nuovo leader del Partito Conservatore ha incontrato la Regina e ora comincerà a nominare i membri del suo governo

Pokémon Masters sarà il nuovo fenomeno alla Pokémon GO? Aperte le pre-registrazioni : DeNA, in collaborazione con The Pokémon Company, ha aperto oggi le pre-registrazioni per Pokémon Masters su Google Play e sull'App Store. Ecco il comunicato ufficiale:Pokémon Masters è un gioco di strategia e combattimento, in cui i giocatori formano squadre (la coppia formata da un Allenatore e dal suo Pokémon) per affrontare lotte 3 contro 3 in tempo reale contro avversari gestiti dall'IA. Il gioco è ambientato sull'isola di Pasio, uno ...

Qualche minuto in anteprima del nuovo Men in Black : International : Ventidue anni dopo il debutto degli uomini in nero, con l’accoppiata Will Smith-Tommy Lee Jones nelle vesti degli agenti J e K, torna un nuovo capitolo di Men in Black: Men in Black: International. Da sempre impegnati a proteggere il pianeta dalle insidie dell’universo, stavolta la minaccia che sfida i protagonisti è la più difficile da estirpare: una talpa all’interno dell’organizzazione. A difendere la Terra ora sono l’Agente H e l’Agente M, ...

Firmato il nuovo contratto dei medici atteso da 10 anni : 200 euro di aumento medio mensile : Dopo un’attesa durata 10 anni, è stato Firmato nella notte all’Aran il rinnovo del contratto dei medici e dirigenti del servizio sanitario nazionale, un documento che riguarda circa 130mila professionisti della sanità. Si tratta di un’ipotesi di rinnovo relativa al triennio 2016-2018 che prevede un aumento medio procapite di 200 euro al mese e che è stata firmata da tutti i sindacati medici, tranne la federazione Cimo, Anpo, e ...

Milan - Otamendi è il nome nuovo ma salta la cessione di Silva : nessun problema per Correa : Come molti club questa estate, il Milan sta cercando di ricostruire la propria squadra. Tuttavia, i problemi di fair play finanziario che hanno già visto espulsi i rossoneri dall'Europa League, hanno in qualche modo limitato le loro opzioni. È risaputo che il Milan stia cercando opzioni più economiche, in particolare i giocatori che hanno solo un anno residuo nel loro contratto. Nicholas Otamendi del Manchester City non fa parte di questi ...

Firmato nuovo contratto dei medici (dopo 10 anni di attesa) : aumento di 200 euro al mese : Fp Cgil: "Un risultato importante per i circa 130 mila professionisti della sanità interessati". Aumentate anche le...

Firmato il nuovo contratto dei medici - era atteso da 10 anni : 200 euro di aumento medio mensile : L'accordo vale per 130mila camici bianchi. L'ipotesi di rinnovo è stata firmata da tutti i sindacati medici (78 per cento), tranne la federazione Cimo-Anpo-Fesmed (22 per cento)

200 euro di aumento medio mensile per i medici : firmato il nuovo contratto : Svolta epocale. È stato firmato all’Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) il rinnovo del contratto dei medici

Firmato il nuovo contratto dei medici atteso da 10 anni : 200 euro di aumento mensile : È stato Firmato nella notte all'Aran il rinnovo del contratto dei medici e dirigenti del servizio sanitario nazionale. Il contratto riguarda 130.000 professionisti della sanità. L'ipotesi di rinnovo prevede un aumento medio pro capite di 200 euro al mese. A firmare tutti i sindacati medici, tranne la federazione Cimo, Anpo, e Fesmed.Continua a leggere

Sanità : per 130mila medici nuovo contratto dopo 10 anni. Aumento medio di 200 euro : È stato firmato nella notte all'Aran il rinnovo del contratto dei medici e dirigenti del servizio sanitario nazionale, dopo un’attesa di 10 anni. Il contratto riguarda circa 130mila professionisti...

Firmato il nuovo contratto dei medici dopo 10 anni di attesa : 200 euro di aumento medio mensile : L'accordo vale per 130mila camici bianchi. L'ipotesi di rinnovo è stata firmata da tutti i sindacati medici, tranne la federazione Cimo, Anpo, e Fesmed

Fortnite si prepara a ricevere il fucile Scout tempesta e molto altro col nuovo aggiornamento 9.41 : Il popolare battle royale Fortnite si sta preparando a ricevere il nuovo aggiornamento 9.41 che introduce diverse migliorie, incluso il nuovo letale fucile di precisione Scout tempesta per tutti i giocatori.Di seguito vi riportiamo il patch note con le novità più importanti, tuttavia a fine news potete trovare il patch note completo:Fortnite è disponibile su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile.Leggi altro...