False fatture per i rimborsi sulla ricerca | scoperta maxi frode da 45 milioni

Fatture False per 17 milioni : arrestato gestore centro accoglienza : Gianni Carotenuto L'impenditore Stefano Mugnaini, gestore di centri di accoglienza per migranti in provincia di Firenze, è stato arrestato con l'accusa di evasione fiscale di 3 milioni attraverso Fatture false per 17 milioni. Lega: "accoglienza come business" Avrebbe evaso 3 milioni di euro tra il 2012 e il 2017 attraverso l'emissione di Fatture false per circa 17 milioni di euro. Questa, riporta Adnkronos, l'accusa nei confronti ...

False fatture per 17 mln - arrestato gestore centro accoglienza : Firenze, 23 lug. - (AdnKronos) - Con l'accusa di evasione fiscale per 3 milioni di euro nel periodo 2012-2017, attraverso l'emissione di fatture False per circa 17 milioni di euro, è stato arrestato un imprenditore fiorentino, gestore di centri di accoglienza per migranti in provincia di Firenze, in

Gasolio di contrabbando : fatture False per 50 milioni di euro : Un vasto traffico di Gasolio di contrabbando, che in soli tre mesi ha portato a un’evasione delle accise stimata in oltre 17 milioni di euro, è stato scoperto dai...

False fatture - la madre di Renzi - Tiziana Bovoli - si difende : “Sono una nonna - non lady truffa” : I genitori di Matteo Renzi, Tiziano Renzi e Laura Bovoli, hanno fornito dichiarazioni spontanee in merito al processo per False fatture in cui sono imputati. La madre dell'ex presidente del Consiglio si difende: "Ho quasi 70 anni e non ho mai avuto nessun problema con la giustizia fino agli ultimi 12 mesi dove sono passata da cittadina irreprensibile a criminale incallita, da nonna premurosa a lady truffa".Continua a leggere

Firenze - processo fatture False. Dagostino : ‘Pagai per sudditanza psicologica’. Renzi : ‘Se è reato chiamarsi così sono colpevole’ : Dagostino in aula, Tiziano Renzi e Laura Bovoli a casa. Uno ha fatto dichiarazioni spontanee, gli altri hanno presentato memorie scritte. E tutti hanno confermato la rispettive tesi difensive portate avanti sin dall’inizio del processo in corso a Firenze per fatture false nell’ambito dello sviluppo dell’outlet The Mall di Leccio Reggello, in provincia di Firenze. I fatti ricostruiti dalle indagini risalgono al 2015 quando ...

Fatture False - i genitori di Renzi non si presentano in aula (VIDEO) : I genitori di Matteo Renzi non si sono presentati in aula per essere esaminati in aula Tiziano Renzi e Laura Bovoli hanno rinunciato a essere esaminati dalle parti nel processo per Fatture False che li vede imputati a Firenze insieme all’imprenditore Luigi D’Agostino. Questa mattina non si sono presentati all’udienza nella quale era previsto che fossero ascoltati. Non è escluso che … Continue reading Fatture False, i ...

