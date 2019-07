Due adolescenti scompaiono da casa ma poco dopo si scopre la verità | hanno ucciso tre

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2019) Da persone scomparse ad assassini nati. Nell’ultime ore, tra le lande dell’immenso Canada, da ovest a est, è caccia a due, Kam McLeod (19 anni) e Bryer Smegelsky (18 anni). I due ragazzi sarebbero prima spariti dail 12 luglio da Port Alberni, nell’estremo ovest del British Columbia, senza lasciare traccia. Poi con il passare delle ore, e dei giorni, da “missing” le loro foto sono diventate quelle di due pericolosi ricercati per omicidio. Tutti gli organi d’informazione nordamericani stanno parlando solo di questo. Perché i due ragazzi si sono come volatilizzatiaver percorso oltre tremila chilometri verso est su una Toyota Rav 4 e aver lasciato dietro di sé tre morti. Le prime vittime sono Lucas Fowler, 23enne australiano, e la fidanzata Chynna Deese, 24enne arrivata dal North Carolina per passare le vacanze con il compagno. I corpi senza vita della coppia vengono ...

