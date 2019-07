Di Lorenzo a Radio KK Napoli | “Pronto a dare il massimo Un orgoglio lavorare con

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 25 luglio 2019) Il terzino destro Di, primo acquisto del mercato azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni diKiss Kiss. Disi diceso di essere allenato da Carlo Ancelotti.-Cremonese? “Sono partite che servono ad aumentare il minutaggio. Dobbiamo migliorare ma siamo sulla strada giusta”. Posizione in campo? “Cerco disempre ilin qualsiasi posizione il mister voglia impiegarmi. L’importante è l’atteggiamento”. Ancelotti? “È un allenatore che ti fa stare bene. Sonoso di essere allenato da lui che ha vinto tutto”. Ti senti pronto per una grande piazza? “Sarà il campo a dirlo. Società e mister mi hanno voluto qui, voglio ripagare la loro fiducia”. Obiettivo della squadra? “Si sta formando il gruppo. Da subito ho notato che c’è una bella alchimia che ci aiuterà a trovarci bene in campo. Siamo ...

