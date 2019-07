Condizionatore | deumidificatore e climatizzatore | tutte le differenze

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 25 luglio 2019)non sono la stessa cosa. Solitamente vengono usati come sinonimi, ma in realtà sono dispositivi con funzioni diverse. Diversi sono anche i deumidificatori e i termoventilatori.le caratteristiche dei condizionatori La confusione è nata forse dal termine unico inglese air-conditioner, utilizzato per individuarele macchine di confort ambientale, sia quelle con regolazione automatica che mantiene in modo stabile nel tempo i valori impostati dell'aria (come la temperatura) sia quelle più semplici (che non lo fanno). In italiano, le prime sono dette climatizzatori; le seconde, condizionatori. La differenza è prevista anche dalle normative che definiscono climatizzazione la realizzazione e mantenimento simultaneo negli ambienti abitati delle condizioni termiche, igrometriche, di qualità, purezza e ...

MarysAdventure5 : Dopo aver speso 50euro in un mini deumidificatore portatile ho scoperto che il condizionatore in camera ha come imp… - h2oroberto : @gq_gianni La risposta è semplice perché stavolta invece del condizionatore ??gli italiani usano il deumidificatore ?? -