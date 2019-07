Atalanta | al via dal 10 agosto la campagna abbonamenti

Atalanta - Gasperini : “Vorrei un attaccante - Zapata via solo per un’offerta irrinunciabile” : Gian Piero Gasperini commenta il mercato dell’Atalanta e chiarisce i piani: “Vorrei un attaccante, Zapata va via solo per un’offerta irrinunciabile”.“powered by Goal”Il ritiro dell’Atalanta a Clusone è iniziato tra l’entusiasmo dei tifosi e i primi goal: 5-1 contro la Rappresentativa Valle Seriana, con il nuovo acquisto Luis Muriel subito in campo.In attesa dell’ufficialità di Malinovskyi, Gian Piero ...

Atalanta al Meazza per le gare interne di Champions League? C’è il via libera del Milan : L’Atalanta potrà giocare al Meazza le partite di casa della prossima Champions League: c’è il via libera del Milan C’è finalmente il via libera del Milan: l’Atalanta potrà giocare le gare interne della prossima Champions League al Meazza. “Confermiamo di accogliere la richiesta dell’Atalanta di poter disputare gli incontri casalinghi della prossima Champions League allo stadio di San Siro. La nostra ...

L’Atalanta giocherà la Champions League a San Siro - arriva il via libera del Milan : Ora è davvero ufficiale: l’Atalanta giocherà le partite casalinghe di Champions League allo Stadio San Siro di Milano. Ieri erano arrivati gli ok del Comune di Milano e dell’Inter, oggi è giunto anche il via libera del Milan e così i bergamaschi potranno giocare i match della massima competizione continentale nella Scala del Calcio. Si tratta di un trasloco per la squadra di Gasperini, i lavori in corso di svolgimento al Gewiss ...

Atalanta - il presidente Percassi fa chiarezza sul mercato : “Zapata resta - se Mancini andrà via lo rimpiazzeremo” : Il presidente del club nerazzurro ha parlato di mercato nel corso della presentazione del ritiro, in programma dall’11 al 25 luglio a Clusone Il mercato dell’Atalanta prosegue tra entrate e uscite, ma il presidente Antonio Percassi non ha nessuna intenzione di indebolire la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini. Jennifer Lorenzini/LaPresse Il numero uno nerazzurro è intervenuto oggi in conferenza stampa per presentare il ...

Atalanta - Ilicic vuole andare via : “Pronto a nuove sfide - ma in Italia! Sono interessato solo ai migliori club. Sul Napoli…” : Josep Ilicic, attaccante dell’Atalanta, vuole un top club in Italia con la Champions League Il centrocampista dell’Atalanta, Josip Ilicic ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Ekipa24 sulle voci di calciomercato che circolano sul suo futuro e che lo accostano anche alla SSC Napoli.Queste le sue dichiarazioni: Ilicic, le sue idee sul futuro “Non Sono più giovane. Il mio manager si occupa degli interessi nei ...