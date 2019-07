Alvino | ' Se Icardi volesse la Juve il Napoli farebbe bene a virare su altri obbiettivi'

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 25 luglio 2019) Fra un mese partirà il campionato di Serie A e gran parte delle società sono impegnate nel mercato, alla ricerca dei rinforzi ideali ai rispettivi tecnici. Fra le società più attive spiccano lantus, ile l'Inter che secondo gli addetti ai lavori saranno le principali competitor per la vittoria finale. Uno dei nomi più discussi per il mercato è sicuramente quello di: la punta argentina dell'Inter è praticamente fuori rosa, si sta allenando alla Pinetina mentre il resto della squadra è impegnata nella tournée asiatica. Come è noto quindi, l'argentino entro fine mercato lascerà l'Inter e le principali società interessate sonontus e. A tal riguardo, a Radio Kiss Kiss ha parlato il noto giornalista tifoso napoletano Carlo, che ha sottolineato come l'argentino deve essere convinto di trasferirsi eventualmente ale quindi la deve considerare una ...

