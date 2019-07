«Zombie Tidal Wave» | Ian Ziering va oltre «Sharknado»

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 24 luglio 2019) C’è una grande notizia per tutti gli appassionati della saga di, l’assurda serie di film con protagonista Ianalle prese con tornadi di squali. Dopo il sesto e ultimo capitolo del franchising che negli anni ha sviluppato uno zoccolo duro di fan dei trash movie estivi, tutto sembrava finito. Invece no, qualcosa sta per tornare in vita: letteralmente, perché si tratta di, che già dal titolo suggerisce almeno un paio di ingredienti principali, cioè i morti viventi e le onde. Per entrare nello specifico, si tratta di un nuovo film prodotto da Syfy – e chi altri, se non la casa madre di Sharkando et similia – che ha radunato la squadra vincente di Iane Anthony C. Ferrante, rispettivamente protagonista e regista dei sei film della saga. I due hanno sviluppato il film, prodotto dagli stessi ...

wireditalia : Attenzione, gli zombie arrivano dagli tsunami. - shadysshe : - MilanoCitExpo : Il trailer di Zombie Tidal Wave, film su uno tsunami di non morti (dagli autori di Sharknado)… -