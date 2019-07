Vacanza da incubo in Puglia Nausea | vomito | diarrea | turisti intossicati Diversi in

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Unaattesa da un anno che nelle idee sarebbe dovuta essere ben diversa. Per dieci persone, vittime di intossicazione alimentare, si è trasformata in un. Succede in Salento, tra le persone coinvolte anche una bambina di 10 anni. I sintomi si sono manifestati poco dopo la cena:e brividi. Immediata è scattata la telefonata al Pronto Soccorso che ha subito mandato un’ambulanza per accertare la situazione. La brutta storia, che potrebbe avere anche delle conseguenze ben oltre il rimborso della, è accaduta nella serata di martedì 23 luglio al «The Village» di Torre dell’Orso, marina di Melendugno in provincia di Lecce, che ospita al momento oltre 700 villeggianti. Il centralino del 118 è stato inondato da numerose telefonate di ospiti della struttura allarmati dagli stessi sintomi che andavano dalalla, dallaagli ...

