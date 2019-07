Uomo di 80 anni non si lava da quando ne aveva 20 | come vive

Portoferraio. Esplosione in Via De Nicola : morto un Uomo di 68 anni - dispersa la moglie : Alba di morte e distruzione alle 4.40 in Via De Nicola a Portoferraio sull’Isola d’Elba. Una palazzina di due piani

Un Uomo fa il baby-sitter ad un bambino di 11 anni e con lui va in supermercato a rubare : Un uomo si stava occupando di un bambino di 11 anni facendogli da baby sitter. Un pomeriggio ha deciso di uscire con il bambino per andare a fare una passeggiata e i due sono entrati in un supermercato. Lì l’uomo ha rubato delle merce e poi è uscito senza pagare. La sorveglianza si è accorta del movimento strano dell’uomo tra gli scaffali e l’ha seguito fino al parcheggio delle macchine dove l’uomo che si è accorto di avere la ...

Morte Giovanni Semeraro - il pensiero di Ghirelli : “Uomo innamorato del calcio” : “Ci tenevo a dedicare un pensiero a Giovanni Semeraro, ad un uomo innamorato del calcio e, in particolare, del Lecce e per cui ha messo negli anni cuore, risorse e passione. Un presidente che ha progettato e investito ed ha raggiunto traguardi di rilievo in una delle piazze di prestigio del nostro calcio, supportata da una tifoseria appassionata. Mi unisco al dolore della famiglia cosi come fanno la Lega Pro e tutti i suoi club, e mi ...

Uomo di 51 anni ha sempre mal di testa e naso chiuso - un giorno fa tanti starnuti di seguito e quello che esce è incredibile - da quel momento il naso si libera e non ha più mal di testa : Un Uomo di 51 anni viveva con un disagio incredibile al quale, un po’, si era anche abituato perché lo avvertiva da così tanti anni, ben 44, che quasi non ci faceva più caso. L’Uomo aveva continui mal di testa e il naso perennemente chiuso. Un giorno è accaduto l’impensabile. Ha iniziato a starnutire tante volte di seguito e poi, all’improvviso, è uscita da una narice una piccola ventosa di gomma. Da quel momento tutti i fastidi ...

Cinquant'anni fa l'Uomo arrivò sulla Luna : Il 20 luglio 1969 l'Apollo 11 conquistò il suolo Lunare: Neil Armstrong e "Buzz" Aldrin vi piantarono la bandiera Usa e mostrarono al mondo che il cielo non è poi così lontano

Compagnia telefonica continua a inviare bollette salatissima a un Uomo deceduto da anni - la moglie costretta a portate vaso con le ceneri del defunto : Una donna non sapeva più come fare per dimostrare che il marito era morto. Così all’ennesima bolletta salatissima telefonica che le è stata recapitata a nome del suo caro defunto ha deciso di presentarsi agli uffici della Compagnia telefonica. La donna, che si chiama Maria Raybould, è andata agli uffici di Cardiff nel Galles della Compagnia telefonica e ha mostrato un vaso. Ha spiegato ai dipendenti presenti in quel momento ...

Alpha e i cinquant’anni dall’allunaggio : si parte con Apollo : l’Uomo sulla Luna e Expedition : l’Uomo sulla Luna : Alpha festeggia i cinquant’anni dall’alLunaggio con una programmazione speciale: si parte con Apollo: l’uomo sulla Luna e l’esclusivo Expedition: l’uomo sulla LunaIl 20 luglio 1969 venne scritto un pezzo di storia dove, per la prima volta nella storia, due astronauti della missione Apollo, Neil Armstrong e Buzz Aldrin, misero piede sulla Luna. Sono passati cinquant’anni dall’alLunaggio e, in occasione ...

Astronomia - missione Apollo 11 : il Planetario di Reggio Calabria festeggia i 50 anni dell’Uomo sulla Luna : Cade domani, 16 luglio 2019, il 50° anniversario del lancio della missione Apollo 11, partita la Cape Kennedy verso la Luna. Il lancio avvenne alle 15:32, ora italiana, con a bordo il comandante Neil Armstrong, il pilota del modulo Lunare Edwin ‘Buzz’ Aldrin e il pilota del modulo di comando Michael Collins. Due ore, 44 minuti e un’orbita e mezza dopo l’Apollo 11 fu spinto verso la Luna e, dopo 109 ore e 42 minuti dal lancio, Armstrong appoggiò ...

Diane Keaton - che non esce con un Uomo da 35 anni : Non si è mai sposata ed è fiera di essere single. Diane Keaton, 73 anni, è sempre stata sincera sulla sua vita privata. E adesso ha rivelato che non si concede un appuntamento galante da un bel po’ di tempo. «Gli uomini non mi chiedono più di uscire da molto tempo», ha fatto sapere a InStyle, «Mettiamo le cose in chiaro. Questa è una cosa a cui tengo particolarmente: da oltre 35 anni non esco con un uomo, sono single». L’attrice, ...