Un' area marina protetta per la riconversione di Taranto

Avvistamento spettacolare e raro nelle profondità dell’area marina Protetta di Punta Campanella [FOTO] : Sembra un’antica strada romana sommersa dal mare, ma lo scatto subacqueo di Fabio Masiello e Marco Bartolomucci ritrae invece nidi di Menole. Avvistati nelle ultime settimane a Napoli, nel sito di immersione Pentapalummo, e sul fondale dell’Isca, zona B dell’Area Marina Protetta di Punta Campanella. Le foto inviate dai subacquei esploratori Fabio Masiello e Marco Bartolomucci sono eccezionali non tanto per l’evento in se ma per ...