Sulla Luna c’è molto più ghiaccio del previsto | il doppio rispetto alle stime passate

Forse Sulla Luna c’è molta più acqua di quanto pensiamo : (Foto: Nasa) Ci sono crateri, nella regione del polo Sud della Luna, che non vedono mai la luce del giorno. Crateri che, secondo un nuovo studio dell’università della California, a Los Angeles, potrebbero contenere al loro interno milioni di tonnellate di ghiaccio. Una quantità di acqua presente sulla superficie Lunare, spiegano i ricercatori sulle pagine di Nature Geoscience, molto maggiore rispetto a quanto pensato finora e ciò potrebbe ...

Cristiano Ronaldo/ La fine dell'incubo Sulla violenza sessuale - Quelli della luna - : Cristiano Ronaldo intervistato a Quelli della luna, di Mughini. 'Ho giocato anche in Inghilterra per cinque anni e credo che la Serie A sia il campionato dove è più difficile fare gol'

Spazio : Europa - Russia e Cina valutano il piano per la costruzione di una stazione di ricerca scientifica Sulla luna : Le autorità spaziali di Cina, Europa e Russia hanno concordato di esplorare congiuntamente un piano per costruire una stazione di ricerca scientifica sulla luna. Lo ha dichiarato oggi Wu Yanhua, vicedirettore della China National Space Administration (CNSA). Wu ha detto che la valutazione congiunta si concentrerà sugli obiettivi scientifici della stazione, così come su discussioni relative al sistema o basate sulla missione. A una conferenza ...

Bebe Vio senza limiti - sbarca Sulla Luna. E la sua frase fa impazzire il web : Bebe Vio sbarca sulla... luna .La campionessa paralimpica stupisce ancora tutti regalando un nuovo post su Instagram che fa il boom di like. «Raga qua tutto ok ?? Non ci sono...

Ascolti TV | Sabato 20 luglio 2019. Quella Notte Sulla Luna 18.2% - Ciao Darwin 14.7%. Stregati dalla Luna 10.4% nel pomeriggio e 12.2% in seconda serata : Piero Angela Su Rai1 Quella Notte sulla Luna ha conquistato 2.479.000 spettatori pari al 18.2% di share. Su Canale 5 Ciao Darwin 7 ha raccolto davanti al video 1.832.000 spettatori pari al 14.7% di share (i minuti finali 743.000 – 11.6%). Su Rai2 La Doppia Vita di mio Marito ha interessato 1.458.000 spettatori pari al 9.9% di share e Bull 725.000 (5.6%). Su Italia 1 Jurassik Park III ha intrattenuto 723.000 spettatori (5%). Su Rai3 Adidas ...

Chandrayaan 2 : lancio riuscito - quando arriva la sonda indiana Sulla Luna : Chandrayaan 2: lancio riuscito, quando arriva la sonda indiana sulla Luna Un periodo denso di appuntamenti per quanto riguarda i viaggi nello spazio: in questi giorni il 50esimo anniversario del primo alLunaggio la partenza di Luca Parmitano per la stazione spaziale internazionale, oggi invece appuntamento con il lancio della missione Chandrayaan 2; “Lunar Trolley” il nome tradotto in inglese, praticamente, “veicolo Lunare”, dovrebbe portare ...

Il complottista affronta Aldrin : “Bugiardo - non sei mai stato Sulla Luna”. Lui lo stende con un pugno : “Sei un codardo, un bugiardo e un ladro. Non sei mai stato sulla Luna“. Per i 50 anni dallo sbarco sul nostro satellite, sta facendo il giro del web il video in cui un complottista, Bart Sibrel, affronta Buzz Aldrin, l’astronauta che nel ’69 mise piede sulla Luna, dopo Neil Armstrong, e che faceva parte della spedizione dell’Apollo 11. Nel filmato, Aldrin reagisce alle parole del provocatore sferrandogli un pugno in ...

Sbarco Sulla Luna - Papa Francesco : “L’uomo ha realizzato un sogno straordinario - ora verso traguardi maggiori” : “Cinquant’anni fa come ieri l’uomo mise piede sulla Luna, realizzando un sogno straordinario. Possa il ricordo di quel grande passo per l’umanità accendere il desiderio di progredire insieme verso traguardi ancora maggiori: più dignità ai deboli, più giustizia tra i popoli, più futuro per la nostra casa comune“: lo ha dichiarato oggi Papa Francesco, dopo aver recitato l’Angelus in piazza San Pietro, ricordando ...

Sbarco Sulla Luna - i tre video originali della NASA venduti all’asta per 1 - 82 milioni di dollari : Mentre il mondo ha celebrato ieri il 50 anniversario dello Sbarco sulla Luna, Sotheby’s ha venduto all’asta per 1,82 milioni di dollari le tre videocassette originali della NASA sull’evento ad un cliente rimasto sconosciuto. Lo riferisce la Cnn. Le immagini, secondo la casa d’aste, sono “piu’ definite e piu’ distinte” di quelle mostrate dai network tv, che hanno perso qualita’ video e audio ...

Spazio - l’astronauta Roberto Vittori : “andremo Sulla Luna per rimanere grazie ai privati” : Fa riflettere la coincidenza tra la partenza della nuova missione di Luca Parmitano, Beyond, e la celebrazione dei 50 anni dell’Apollo 11: per l’astronauta Roberto Vittori, dell’Agenzia Spaziale Europea esiste una continuita’ fra il primo passo dell’uomo sulla Luna e l’esistenza della Stazione Spaziale e a rendere possibile restare sulla Luna saranno con molta probabilita’ i privati. ...

Esplorazione Spaziale - le future basi Sulla Luna saranno stampate in 3D : useranno come “inchiostro” la sabbia lunare [FOTO] : Cupole avveniristiche stampate in 3D a partire dalla sabbia Lunare, ossia la regolite: saranno costruite probabilmente cosi’ le basi destinate a ospitare le prime colonie di uomini sulla Luna. Lo indicano gli studi condotti dall’Agenzia Spaziale Europea (Esa) che hanno esplorato la fattibilita’ dell’uso di questa tecnologia sulla Luna. Uno di essi e’ stato condotto in collaborazione con la Scuola Superiore ...

Sbarco Sulla Luna : 50 anni fa la storica diretta della Rai : Tito Stagno “Buonasera a tutti. Quelle che stiamo per vivere tutti insieme gli abitanti della Terra, sono forse le ore più importanti di questo secolo. L’uomo sta per violare il primo mistero dell’universo, sta per compiere la prima tappa nell’esplorazione del Cosmo, sta per conquistare la Luna”. Con queste parole, alle 19.28 di domenica 20 luglio 1969, Andrea Barbato dette ufficialmente il via alla lunga diretta Rai organizzata per ...

Sbarco Sulla Luna - Salvini e i 5 Stelle litigano anche sull’esplorazione spaziale : frecciate su twitter con Carlo Sibilia : “50 anni fa l’Uomo sbarcava sulla Luna, che spettacolo! anche se qualcuno sostiene non essere mai avvenuto…” Questo il post, concluso dall’emoticon della faccina obliqua che sghignazza, che Matteo Salvini dedica oggi su Facebook all’anniversario dell’alLunaggio. Obbligata l’interpretazione della frecciata al Movimento 5 Stelle, e in particolare al sottosegretario all’Interno, Carlo Sibilia, ...