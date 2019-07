Scoperto rifugio lager | centinaia di animali maltrattati e in condizioni di assoluto

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 24 luglio 2019)divivevano indidegrado e maltrattamento: gli agenti della Polizia Metropolitana coordinati dal Col. Antonino Triolo, in una operazione congiunta con la Polizia Municipale, sono intervenuti per liberare Villa Felice, nella zona di Santa Lucia sopra Contesse (ME), occupata abusivamente. All’interno dello stabile, in uno stato didegrado, tra miasmi fetidi, erano presenti numerosidi ogni specie, uccelli anche tropicali e rari, pollame vario, conigli, tartarughe, oltre ad una quindicina di cani, prevalentemente Pitbull e Rottweiler, molti dei quali privi di microchip. Nei locali erano anche presenti carcasse dialcune in avanzato stato di decomposizione. Glidotati di Chip sono stati restituiti ai legittimi proprietari, gli altri sequestrati e consegnati in in custodia alle associazioni di tutela degli ...

israelandoguida : In #Israele in questi giorni gli archeologici hanno annunciato di aver scoperto, nel sud del Paese, il sito dell'an… -