Migranti : Procura Agrigento 'boccia' scarcerazione Carola 'E' sbagliata'/Adnkronos (2) : (Adnkronos) - La Procura torna anche sul punto della motovedetta della Guardia di Finanza con cui c'è stato un contatto sulla banchina. La questione è se l'imbarcazione si possa considerare 'nave da guerra' o no. Secondo il gip Vella non è una nave da guerra. Diversa l'interpretazione della Procura

Migranti : Procura Agrigento ‘boccia’ scarcerazione Carola ‘E’ sbagliata’/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – La Procura torna anche sul punto della motovedetta della Guardia di Finanza con cui c’è stato un contatto sulla banchina. La questione è se l’imbarcazione si possa considerare ‘nave da guerra’ o no. Secondo il gip Vella non è una nave da guerra. Diversa l’interpretazione della Procura di Agrigento. “Nel caso di specie – scrive il Procuratore di Agrigento – la motovedetta ...

Procura Agrigento ‘boccia’ scarcerazione Carola “Sbagliata” : Palermo, 24 lug. (AdnKronos) – (di Elvira Terranova) – Carola Rackete, la comandante della nave Sea watch, andava arrestata perché “i titoli di reato consentivano l’arresto, esisteva lo stato di flagranza e venivano rispettati i termini di legge”. Non solo. Nel provvedimento del gip che ha scarcerato la giovane capitana “si rileva il vizio di violazione di legge e la mancanza di motivazione, in quanto ...

Carola Rackete - la Procura di Agrigento smonta l'ordinanza di scarcerazione : "Senza fondamento giuridico" : La scarcerazione di Carola Rackete sarebbe un errore madornale. l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, Alessandra Vella, sarebbe senza fondamento giuridico e basata su interpretazioni sbagliate di sentenze. A riferirlo è la Cassazione della procura di Agrigento, che attraverso il ricor

Carola Rackete - ricorso della Procura di Agrigento contro la scarcerazione : “Conclusione errata e contraddittoria” : La scarcerazione di Carola Rackete è una “conclusione contraddittoria, errata e non adeguatamente motivata”. È quanto scrivono il Procuratore Luigi Patronaggio e i pm della Procura di Agrigento nel ricorso presentato in Cassazione contro la mancata convalida dell’arresto della comandante della nave Sea Watch 3, decisa dal gip Alessandra Vella. Secondo i pm, il gip nella sua ordinanza del 2 luglio “avrebbe dovuto ...

Migranti : Procura Agrigento - 'decisione gip su Carola errata - contraddittoria e non motivata' : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) - (di Elvira Terraova) - La scarcerazione di Carola Rackete, la comandante della nave Sea watch, decisa dal gip di Agrigento Alessandra, per la Procura di Agrigento è una "conclusione contraddittoria, errata e non adeguatamente motivata". Ecco, quanto scrivono il Procura

Migranti : Procura Agrigento - 'decisione gip su Carola errata - contraddittoria e non motivata' (2) : (AdnKronos) - "Nel caso di resistenza operata da Carola Rackete - scrive la Procura - si dubita che l'adempimento el dovere di soccorso dei Migranti possa giungere a scriminare anche la condotta del 29 giugno scorso". Ma i magistrati dicono anche di essere "consapevoli della complessità delle questi

Migranti : Procura Agrigento - ‘decisione gip su Carola errata - contraddittoria e non motivata’ (2) : (AdnKronos) – “Nel caso di resistenza operata da Carola Rackete – scrive la Procura – si dubita che l’adempimento el dovere di soccorso dei Migranti possa giungere a scriminare anche la condotta del 29 giugno scorso”. Ma i magistrati dicono anche di essere “consapevoli della complessità delle questioni sollevate”, ma sottolineano che “l’ordinanza di non convalida dell’arresto del ...

Migranti : Procura Agrigento - ‘decisione gip su Carola errata - contraddittoria e non motivata’ : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) – (di Elvira Terraova) – La scarcerazione di Carola Rackete, la comandante della nave Sea watch, decisa dal gip di Agrigento Alessandra, per la Procura di Agrigento è una “conclusione contraddittoria, errata e non adeguatamente motivata”. Ecco, quanto scrivono il Procuratore Luigi Patronaggio e i pm della Procura, nel ricorso presentato in Cassazione contro la mancata convalida ...

Migranti : Procura Agrigento - ‘decisione gip su Carola errata - contraddittoria e non motivata’ : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) – (di Elvira Terraova) – La scarcerazione di Carola Rackete, la comandante della nave Sea watch, decisa dal gip di Agrigento Alessandra, per la Procura di Agrigento è una “conclusione contraddittoria, errata e non adeguatamente motivata”. Ecco, quanto scrivono il Procuratore Luigi Patronaggio e i pm della Procura, nel ricorso presentato in Cassazione contro la mancata convalida ...

Migranti : Procura Agrigento - ‘decisione gip su Carola errata - contraddittoria e non motivata’ (2) : (AdnKronos) – “Nel caso di resistenza operata da Carola Rackete – scrive la Procura – si dubita che l’adempimento el dovere di soccorso dei Migranti possa giungere a scriminare anche la condotta del 29 giugno scorso”. Ma i magistrati dicono anche di essere “consapevoli della complessità delle questioni sollevate”, ma sottolineano che “l’ordinanza di non convalida ...

Sea Watch - Carola Rackete arriva in Procura ad Agrigento per l’interrogatorio : Carola Rackete, il comandante della "Sea Watch3", è in Procura ad Agrigento per essere interrogata nell'ambito dell'inchiesta aperta a suo carico per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e disobbedienza a nave da guerra. Fonte: Twitter/@seaWatch_intlFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Agenzia Vista Procura Sea Watch 3 ...

Carola Rackete arriva in Procura a Agrigento per l'interrogatorio : Carola Rackete, il comandante della “Sea Watch3”, è in Procura ad Agrigento. Verrà interrogata, nell’ambito del primo fascicolo d’inchiesta aperto a suo carico: quello per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e disobbedienza a nave da guerra, dal Procuratore aggiunto Salvatore Vella e i pubblici ministeri Alessandra Russo e Cecilia Baravelli.La capitana tedesca è arrivata a piedi ...

Nuove minacce per il Procuratore di Agrigento : Palermo, 17 lug. (AdnKronos) - Nuove minacce di morte all'indirizzo del procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio, e per la prima volta anche al gip Alessandra Vella. Due buste anonime, come apprende l'Adnkronos, sono arrivate al Palazzo di giustizia di Agrigento indirizzate ai due magistrati