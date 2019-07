Media Molecule sta per assumere i più talentuosi giocatori di Dreams

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 24 luglio 2019)è in Accesso Anticipato da un po' di tempo a questa parte, ma un sacco di persone sono diventate davvero brave a creare una serie di giochi. Nonostante i tutorial che vengono forniti, assieme a strumenti di creazione, alcuni utenti sono andati al di fuori dagli schemi creando delle vere e proprie opere d'arte.Ed è proprio con queste persone chevorrebbe mettersi in contatto: in un annuncio apparso in questi giorni lo studio sta cercando personale esperto e competente che sappia utilizzare gli strumenti diper creare software per il gioco, presumibilmente da includere nella versione finale."Se sei un esperto di, conosci gli strumenti e sei felice di affrontare nuove sfide allora questo annuncio fa per te. Con questo lavoro sarete in grado di delineare idee ed elaborare nuove proposte, oltre a collaborare con il team per assicurarti che gli obiettivi ...

Pual405 : RT @Eurogamer_it: #MediaMolecule alla ricerca di talentuosi sviluppatori per #Dreams. - Eurogamer_it : #MediaMolecule alla ricerca di talentuosi sviluppatori per #Dreams. -