La Tav si farà | Appendino e Toninelli dovrebbero dimettersi

Tav : Gruppo Zaia - opera strategica - si farà com’è giusto che sia : Venezia, 24 lug. (AdnKronos) – ‘L’alta velocità era e resta un punto strategico per tutto il Nord Italia, Veneto in primis. Finalmente il Primo Ministro Conte ha sconfessato i grillini e ha dato il via all’opera tanto contestata dai pentastellati, sui quali pende tuttavia la responsabilità di aver gettato un anno di tempo”. Commenta così Silvia Rizzotto, CapoGruppo di Zaia Presidente che sottolinea, ‘le ...

Tav - Conte annuncia che si farà - Di Maio : 'Opera dannosa - decidano le camere' : Dopo mesi di discussioni e rimandi, il Premier Giuseppe Conte ha preso una posizione forte sul Tav: a suo parere va fatto, dal momento che un blocco potrebbe costare di più. Salvini gioisce, mentre Di Maio e il Movimento 5 Stelle avanzano l'idea di un voto delle camere, dal momento che, a loro parere, quella rimane un'Opera profondamente dannosa. Le parole di Conte In diretta Facebook da Palazzo Chigi, il Presidente del Consiglio Conte ha infine ...

Tav - Salvini : “Si farà - come è giusto. Adesso sbloccare i cantieri fermi”. Capogruppo M5s Piemonte : “#Tuttiacasa sarebbe per voi” : “Il Tav si farà, come è giusto”. Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, esulta dopo la diretta Facebook in cui il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato che il governo non si opporrà all’opera perché “non farla costerebbe più che proseguire”. “La Tav si farà, come giusto e come sempre chiesto dalla Lega. Peccato per il tempo perso, Adesso di corsa a sbloccare tutti gli altri cantieri ...

Tav - Matteo Salvini esulta : “Si farà come sempre chiesto dalla Lega - peccato per tempo perso” : Il leader della Lega e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, esulta dopo l'annuncio di Giuseppe Conte del sì alla Tav da parte del governo: "Si farà, come giusto e come sempre chiesto dalla Lega. peccato per il tempo perso, adesso di corsa a sbloccare tutti gli altri cantieri fermi". esultano anche il Pd (con Boschi e Renzi) e Forza Italia.Continua a leggere

Mit : Tav Brescia-Padova si farà - fermarla costa troppo : Mit: Tav Brescia-Padova si farà, fermarla costa troppo La comunicazione nell'analisi costi-benefici pubblicata sul sito del dicastero guidato dal M5s Danilo Toninelli, che parla di progetti "faraonici e impattanti" ora "impossibili da bloccare" Parole chiave: ...

L'autore dell'analisi costi-benefici della Tav ha detto che l'opera - comunque - si farà : La Tav? “Si farà” Perché? Perché “l'Europa paga”. Parola di Marco Ponti, L'autore della Relazione costi-benefici, il tecnico incaricato dal ministro pentastellato delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, che secondo la Repubblica “si arrende”, meglio: “Getta la spugna”. “Non cambia nulla, l'opera rimane sempre inutile, ma alla fine tanto si farà” dichiara il tecnico che non cede alla seduzione dello sconto e degli incentivi ...

Coppa d’Africa 2019 - Egitto-RD Congo 2-0 : Faraoni in trionfo - Elmohamady e Salah stendono i Leopardi. Qualificati agli otTavi : L’Egitto ha sconfitto la Repubblica Democratica del Congo per 2-0 nel match valido per la Coppa d’Africa 2019, i Faraoni si sono imposti autorevolmente davanti alla bolgia dell’International Stadium de Il Cairo e hanno fatto gioire il proprio pubblico che ora sogna davvero in grande. I padroni di casa hanno conquistato la seconda vittoria consecutiva dopo quella sofferta all’esordio contro lo Zimbabwe e si sono issati al ...

Il M5s è alla ricerca di alleati a Strasburgo e sul Tavolo c'è ancora l'ipotesi Farage : Un accordo tra il M5S e il Brexit Party di Nigel Farage per la formazione di un gruppo parlamentare a Strasburgo continua a restare sul tavolo, anche se un'intesa ancora non risulta. È quanto trapela da fonti del Movimento a Bruxelles, mentre i pentastellati continuano la difficile ricerca di una 'famiglia' politica in Europa. l'ipotesi di tenere in vita l'Efdd, (il gruppo di Farage e dei Cinque Stelle nella legislatura che sta per concludersi) ...