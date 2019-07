Il sì alla Tav da parte di Conte è il segnale che la Lega aspettava 

Fonte : agi

(Di mercoledì 24 luglio 2019) È uno dei segnali che laattendeva. Ovvero il sì del governo all'Alta velocità Torino-Lione. Il partito di via Bellerio conosceva l'orientamento del presidente del Consiglio già da venerdì ma il video in cui il premier Giuseppedà di fatto il via liberarealizzazione del Tav è considerato un messaggio importante. "La Tav - ha chiosato Salvini - si farà, come giusto e come sempre chiesto d. Peccato per il tempo perso, adesso di corsa a sbloccare tutti gli altri cantieri fermi". Eppure anche questa mattina tra i 'big' dellaserpeggiava nervosismo. Una settimana di tempo, tutto è ancora possibile: era stato lapidario il 'messaggio' che Salvini aveva consegnato ai suoi. Sia a Palazzo Chigi che in Parlamento non si avverte più aria di crisi, o perlomeno la tensione rispetto a giovedì scorso - quando il vicepremier leghista da Helsinki sancì pubblicamente "la ...

matteorenzi : C’erano 6 membri nella commissione sulla #Tav e Toninelli ha cacciato l’unico favorevole, Pierluigi Coppola. Ho fir… - matteosalvinimi : Se sarà confermata la pista anarchica, verificheremo eventuali collegamenti con i No Tav che negli ultimi giorni ha… - robyducklings : RT @matteorenzi: C’erano 6 membri nella commissione sulla #Tav e Toninelli ha cacciato l’unico favorevole, Pierluigi Coppola. Ho firmato un… -