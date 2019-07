Griezmann-Barça | Tebas | «Si può bloccare un trasferimento»

Barça - l'annuncio di Griezmann viene smentito dall'Atletico Madrid : "Insufficienti i 120 milioni” : Antoine Griezmann è ufficialmente un giocatore del Barcellona, ma non lo è per l'Atletico Madrid, che invece ritiene insufficienti i 120 milioni della clausola pagati dal Barça, e depositati in Liga dall'avvocato del giocatore. Dopo lunghi ripensamenti, Griezmann pareva essere finalmente al Barça, t

Griezmann al Barça - clamoroso! L’Atletico attacca : “La cifra per la clausola è insufficiente - avviate azioni legali” : Sembra non voler finire mai il braccio di ferro tra l’Atletico Madrid, Griezmann e il Barcellona. Poco fa i blaugrana hanno annunciato l’arrivo dell’attaccante francese, ma successivamente è stato pubblicato un comunicato da parte dei colchoneros. Ecco cosa recita. “L’Atletico Madrid considera la cifra depositata insufficiente per attivare la clausola rescissoria dato che l’accordo fra il giocatore e il ...

L’Atletico al Barça : «120 mln per Griezmann non bastano» : Griezmann Atletico Madrid – Attraverso un comunicato, apparso a seguito dell’annuncio ufficiale del trasferimento di Antoine Griezmann al Barcellona, L’Atletico Madrid ha deciso di contestare il versamento di 120 milioni di euro da parte del club catalano, come somma valida per far scattare la clausola rescissoria. I Colchoneros hanno spiegato il motivo della contestazione tramite […] L'articolo L’Atletico al Barça: «120 mln ...

Griezmann sempre più vicino al Barça : l’avvocato del francese è in sede per pagare la clausola : Antoine Griezmann è sempre più vicino a vestire la maglia del Barcellona. L’avvocato del francese infatti, Sevan Karian, è nella sede della Lega Calcio spagnola per procedere al pagamento della clausola di rescissione del contratto che lo lega all’Atletico Madrid. Con questa operazione il calciatore sarà libero e potrà accasarsi ai blaugrana, con cui ha già un accordo. Una volta che dalla Liga avranno convalidato la ...