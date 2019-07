Diretta Mondiali Nuoto 2019 Streaming video Rai | oggi Pellegrini | Detti | Paltrinieri

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in Diretta : Detti e Paltrinieri negli 800 sl - Federica Pellegrini nei 200. L’Italia trattiene il fiato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della giornata (24 luglio) – Gli azzurri in gara (24 luglio) – Il medaglie dei Mondiali – La sfida di Federica Pellegrini nei 200 stile donne – Il bilancio dei primi tre giorni dei Mondiali – Chiuso per Mondiali Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare dei Mondiali 2019 di Nuoto in piscina. Dopo i fuochi d’artificio di ieri, la giornata di oggi ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in Diretta : Stati Uniti d’oro nel fioretto maschile - Italia di bronzo! Russia sul tetto del mondo nella sciabola femminile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.50 Grazie per essere rimasti con noi durante l’arco di questa lunga DIRETTA LIVE dell’ultima giornata dei Mondiali di Scherma 2019 da Budapest. Un saluto e un buon proseguimento di serata. 19.47 La Russia vince il medagliere assoluto della manifestazione, con il bottino di 7 medaglie: 3 ori, 3 argenti, 1 bronzo. Per l’Italia arriva invece il nono posto, con 8 medaglie: 1 ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in Diretta : fiorettisti di bronzo! Russia d’oro nella sciabola femminile. Ora Francia-Stati Uniti - nella finale del fioretto maschile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.29 Lefort è carico, ma l’americano non sta a guardare: 27-20. 19.28 Lefort se la vede contro Massialas, per provare a rianimare la compagine francese. 19.26 Meinhardt è svelto e preciso nel finale d’assalto piazzando un altro miniparziale: si cambia sul 25-17. 19.25 All’improvviso decolla il duello: Meinhardt fa la voce grossa in rapida successione con due stoccate ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in Diretta : fiorettisti di bronzo! Russia d’oro nella sciabola femminile. Ora Francia-Stati Uniti nella finale di fioretto maschile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.39 Prosegue il pomeriggio iridato magiaro: ora la finale del fioretto maschile. In pedana arrivano Francia e Stati Uniti. 18.35 LUCE ROSSA PER VELIKAYA, Russia ALL’ORO nella sciabola FEMMINILE E ALLA VITTORIA ASSOLUTA DEL MEDAGLIERE DI QUESTI Mondiali! 18.35 Azione lunghissima vinta da Berder, che si porta sul 44-40. 18.34 Velikaya mette a segno il punto del 44-39. A meno uno dalla ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in Diretta : fiorettisti di bronzo! Russia-Francia vale l’oro nella sciabola femminile - Italia quarta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.02 Brunet: inizio dirompente della transalpina che chiude il primo assalto sul 5-2. 17.59 Arrivano in pedana Velikaya e Brunet. 17.56 Non c’è tempo per respiare: è il momento della finalissima della sciabola donne, tra Francia e Russia. 17.53 Ottava medaglia per l’Italia in questa rassegna iridata: 1 argento e 7 bronzi. 17.51 ECCOLO GAROZZOOOOOOO ED E’ BRONZOOOOOOOOOOOOOO! ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in Diretta : zero ori! Fiorettisti in lotta per il bronzo contro la Russia - quarte le sciabolatrici : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.29 Attacco prioritario per Daniele Garozzo, che porta la pattuglia azzurra sul +2. Ora è 28-26. 17.28 Botta lavorata col tempo giusto da Garozzo: si accende la luce rossa per il 27-26 Italia. 17.28 Picchia dentro la stoccata del 26-26 Garozzo. 17.27 Parata e risposta di Aslanov: a segno. 26-25 Russia. 17.26 Buona la rimessa di Garozzo, per l’immediato 25-25. 17.26 Garozzo vs. Aslanov ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in Diretta : zero ori! Fiorettisti in lotta per il bronzo - quarte le sciabolatrici : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.01 Tocca subito l’azzurro: è 10-9 a favore della Russia. 17.01 Avola e Arslanov entrano in pedana. 17.00 Al cambio, Russia 10-8 Italia. 16.59 Safin si abbassa e contrattaccata facendo accendere la luce verde, sull’assalto successivo parata e risposta sempre ad opera del russo. 16.58 Garozzo pareggia sull’8-8. Il russo accusa la stoccata. 16.57 Flash di Safin, che va a ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in Diretta : QUADARELLA ORO LEGGENDARIO NEI 1500! BRONZO CARRARO!!! PELLEGRINI IMPRESSIONANTE : OTTAVA FINALE! Scozzoli e Burdisso in finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI SIMONA QUADARELLA 15.14: Si chiude qui la nostra DIRETTA del terzo giorno di gare all’Acquatic Center di Gwangju sempre più tinto di azzurro. Tre medaglie (1 oro e 2 bronzi) e 12 finali già conquistate per l?ItalNuoto. Meglio di così…. 15.11: Spareggio nei 200 farfalla rimandato a domattina e dunque si chiude qui il programma della giornata di oggi che ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in Diretta : DELIRIO ITALIA! Settebello in semifinale! ORO Quadarella! BRONZO Carraro! Benissimo Pellegrini e Scozzoli! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa importante giornata dei Mondiali di Nuoto 2019. Nel Nuoto l’Italia cala gli assi: Simona Quadarella va a caccia della medaglia nei 1500 stile libero, sfidando Katie Ledecky, detronizzata nei 400 sl da Ariarne Titmus; al mattino Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri scenderanno in vasca per affrontare la sfida degli 800 sl, per testare la loro condizione ed entrare tranquillamente in ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in Diretta : risultati 23 luglio. Settebello in semifinale! ORO Quadarella! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa importante giornata dei Mondiali di Nuoto 2019. Nel Nuoto l’Italia cala gli assi: Simona Quadarella va a caccia della medaglia nei 1500 stile libero, sfidando Katie Ledecky, detronizzata nei 400 sl da Ariarne Titmus; al mattino Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri scenderanno in vasca per affrontare la sfida degli 800 sl, per testare la loro condizione ed entrare tranquillamente in ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in Diretta : fiorettisti a caccia della finale - le sciabolatrici si giocheranno il bronzo! : 13.35 La finale per la medaglia d’oro della sciabola femminile vedrà fronteggiarsi invece la Russia e la Francia. Tra un quarto d’ora il programma odierno continua con le semifinali del fioretto maschile in cui l’Italia sfida la Francia per volare in finale. 13:32 Nulla da fare! La Russia sconfigge l’Italia 45-37, le azzurre si giocheranno il bronzo alle 15:50 contro la Corea. 13:31 37-44: serve un’impresa alla Gregorio. 13:29 Parziale ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in Diretta : QUADARELLA ORO LEGGENDARIO NEI 1500! C’è Federica Pellegrini in semifinale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.39: C’è la premiazione dei 200 stile libero e i tre avversari di Sun sono regolarmente sul podio 13.36: Cristina Chiuso inizia già a pesnare agli 800 stile. Se la può giocare, anche con Ledecky ma è una gara diversa. C’è chi passa più veloce di lei nei 400, Titmus e Schmitt, però lei tiene il ritmo alto. L’australiana partirà fortissimo, Ledecky se rientra sta bene e può ...

Diretta Mondiali Nuoto 2019/ Finali : Megli 5e record italiano nei 200 stile libero! : Diretta Mondiali Nuoto 2019: le Finali degli italiani. Oggi a Gwangju occhio a Filippo Megli, Arianna Castiglioni e Martina Carraro.

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in Diretta : risultati 23 luglio. Settebello in semifinale! Ora Quadarella per un sogno! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa importante giornata dei Mondiali di Nuoto 2019. Nel Nuoto l’Italia cala gli assi: Simona Quadarella va a caccia della medaglia nei 1500 stile libero, sfidando Katie Ledecky, detronizzata nei 400 sl da Ariarne Titmus; al mattino Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri scenderanno in vasca per affrontare la sfida degli 800 sl, per testare la loro condizione ed entrare tranquillamente in ...