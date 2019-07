Delitto Macchi,Binda assolto in Appello

La Corte d'Assise d'di Milano haStefano, il 51enne imputato per l'omicidio di Lidia, la studentessa di 21 anni uccisa nel gennaio 1987, in un bosco a Cittiglio, nel Varesotto. I giudici hanno respinto la richiesta del sostituto pg Gemma Gualdi, che aveva proposto di confermare la sentenza di carcere a vita inflitta in primo grado a Varese. Sentenza che è stata ribaltata.(Di mercoledì 24 luglio 2019)