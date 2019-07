Cyberpunk 2077 ci permetterà di fare a pezzi i nemici e di hackerare il loro cervello

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 24 luglio 2019) In questi mesi che ci separano dall'uscita difissata per il 16 aprile 2020, CD Projekt RED svelerà sicuramente molti nuovi dettagli della propria ultima fatica e oggi abbiamo tra le mani un nuovo tassello che ci permette di scoprire da vicino un impianto cibernetico che sarà molto interessante da sfruttare per le strade di Night City.Protagonisti assoluti del nuovo video condiviso su Twitter sono i nanowire, dei particolari fili metallici che non sono solo delle armi letali dal punto di vista puramente fisico."Si tratta in parole povere di una serie di filamenti, quasi come una garrota, che sono innestati nel braccio del protagonista. Si possono estrarre e connettere in modo da uccidere silenziosamente ima puoi anche hackerarli dalla distanza sbloccando l'abilità divelocemente e caricando dei potenti malware che spingeranno ia suicidarsi o a ...

