Caldo record | come scegliere climatizzatori e ventilatori «last minute»

Meteo - nuova ondata di Caldo in Europa : impennata delle temperature - verranno battuti numerosi record : Dopo poche settimane dall’ultima ondata di caldo africano, torna l’allerta in Europa: in Francia un nuovo record è stato registrato ieri a Bordeaux, dove si sono registrati +41,2°C, e Météo France prevede temperature mai viste da più di 70 anni a Parigi, con +41°C. L’attuale record risale al 1947 con +40,4°C. In Belgio è stata diramata per la prima volta l’allerta rossa: “Le temperature aumenteranno di qualche grado ...

Meteo - tra poche ore il Caldo record : "Ecco le città più pericolose" - l'allarme diffuso dal ministero : Il ministro della Salute ha pubblicato online il bollettino di quelle che saranno le ondate di calore previste per le prossime giornate. Un vero e proprio allarme rosso. Per domani, mercoledì 24, si attende a Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Torino, bollino rosso. In questo senso, il ministero s

Ondata di Caldo in Francia : torna la “canicule” - attesi nuovi record : A poco meno di un mese dalla prima allerta per le alte temperature, la Francia è nuovamente stretta nella morsa del caldo: sono tornati in radio e tv gli appelli in cui si invita la cittadinanza ad idratarsi e restare all’ombra. Al momento Météo France ha diramato l’allerta “arancione” per 59 dipartimenti per l’arrivo della “canicule“, la forte calura estiva: la colonnina di mercurio che in alcuni casi ...

Ondata di Caldo in Francia : torna la “canicule” - attesi nuovi record : A poco meno di un mese dalla prima allerta per le alte temperature, la Francia è nuovamente stretta nella morsa del Caldo: sono tornati in radio e tv gli appelli in cui si invita la cittadinanza ad idratarsi e restare all’ombra. Al momento Météo France ha diramato l’allerta “arancione” per 59 dipartimenti per l’arrivo della “canicule“, la forte calura estiva: la colonnina di mercurio che in alcuni casi ...

Meteo - altra ondata di Caldo record : ecco le città da bollino rosso : Un’altra ondata di caldo record. Stando alle previsioni degli esperti Meteo, il possente assalto dell’anticiclone africano su mezza Europa sta provocando un clima infuocato e molta afa anche su molte regioni del nostro Paese e oggi, 23 luglio, il termometro continuerà a salire. Come previsto nei giorni scorsi, quella in corso sarà una settimana caldissima in tutta la penisola, da Nord a Sud, con alcune zone in cui si raggiungeranno punte ...

Meteo - bomba di Caldo : temperature record - quattro giorni di afa da incubo : Meteo, arriva una bomba di caldo in Italia: da martedì a venerdì temperature roventi in tutta la Penisola. Ecco tutte le previsioni. Dal cuore rovente del Sahara masse d'aria molto...

Meteo - sta per iniziare una forte ondata di Caldo africano in tutt’Europa : record nazionali a rischio in molti Paesi - oltre +30°C persino in Svezia e Finlandia [MAPPE] : Previsioni Meteo – Nel corso di questa settimana è atteso lo sviluppo di un’altra ondata di caldo potenzialmente record. In maniera simile a quanto successo alla fine di giugno con un’ondata di caldo record per la Francia meridionale e non solo, un calore estremo si diffonderà sull’Europa occidentale. Potremmo vedere alcuni record cadere, soprattutto su alcune parti della Francia nordorientale, del Benelux e della Germania occidentale entro ...

Meteo da incubo : in arrivo una settimana con Caldo record - l'Italia come un forno : Arriva una settimana di fuoco con afa record: previsioni Meteo da incubo per questa settimana, con temperature che toccheranno i 40 gradi in tante regioni italiane. 3bMeteo.com comunica le...

Meteo - previsioni da incubo : in arrivo una settimana con Caldo record - temperature fino a 40° : Arriva una settimana di fuoco con afa record: previsioni Meteo da incubo per i prossimi giorni, con temperature che toccheranno anche i 40 gradi in tante regioni italiane. Martedì e...

Meteo da incubo : in arrivo una settimana con Caldo record - temperature fino a 40 gradi LE PREVISIONI : Arriva una settimana di fuoco con afa record: PREVISIONI Meteo da incubo per questa settimana, con temperature che toccheranno i 40 gradi in tante regioni italiane. 3bMeteo.com comunica le...

“50°!”. Caldo record - è il picco più alto mai registrato : situazione in peggioramento : Cambiamenti climatici e Caldo record. La giornata di ieri è stata la più calda mai registrata dalla nascita dello stato d’Israele nel 1948. Lo ha confermato oggi il servizio meteo israeliano. Il record è stato raggiunto sulle rive del mar Morto, vicino al sito biblico di Sodoma, dove la temperatura ha raggiunto 49,9 gradi. Ma anche nelle più fresche zone di pianura sulle rive del Mediterraneo la giornata è stata da bollino rosso, con ...

Clima - Giugno 2019 il più Caldo degli ultimi 140 anni sulla Terra : temperature record in Europa - Africa e America del Sud : Giugno 2019 è stato il più caldo mai registrato sul Pianeta negli ultimi 140 anni e cioè dal 1880, anno a partire dal quale sono disponibili le rilevazioni storiche sulle temperature. Il termometro mondiale ha segnato 0,95°C in più rispetto alla media, una cifra che batte – anche se di poco, appena 0,02°C – il precedente record del 2016. Lo comunica l’agenzia Usa per la meteorologia (Noaa), che fornisce i dati che confermano il ...

Caldo estremo in Israele : record sulle rive del Mar Morto - vicino alla biblica Sodoma : Ieri in Israele si è registrata la giornata più calda dal 1948: lo ha reso noto il servizio meteo israeliano. Il record è stato rilevato sulle rive del Mar Morto, vicino al sito biblico di Sodoma, dove la temperatura ha raggiunto +49,9°C. Nelle zone di pianura, sulle rive del Mediterraneo, si sono registrati picchi di +42°C. Le temperature bollenti hanno innescato incendi in diverse parti del Paese, con alcuni feriti: sono state evacuate circa ...

Meteo - Caldo e afa da record : giugno 2019 il secondo più Caldo di sempre : secondo i dati raccolti dall'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima (Isac) del Cnr, il mese appena strascorso è stato effettivamente il secondo mese di giugno più caldo di sempre per l'Italia. Le colonnine di mercurio sono andate più su di 3,30 gradi centigradi rispetto alla media del periodo.Continua a leggere