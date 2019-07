Calcio | Di Piazza M5S | ' finalmente il Palermo torna ai palermitani'

Calcio mercato Juventus - è fatta : dopo De Ligt Paratici piazza il colpo a sorpresa : Calciomercato Juventus - Come riportato dall’odierna edizione di “Sportmediaset“, la Juventus avrebbe messo le mani su Joao Perreira, terzino destro del Benfica classe 2001, il quale vestirà bianconero nell’affare Perin. Un accordo ormai raggiunto e fumata bianca attesa nelle prossime ore. Perin vestirà la maglia del Benfica con affare vicino ai 12-15 milioni di euro. Joao […] More

Calcio mercato Juventus - Paratici piazza la prima cessione importante : Calciomercato Juventus – Non solo acquisti in casa Juventus , con Ramsey presentato quest’oggi e De Ligt in arrivo. I bianconeri stanno lavorando anche sul fronte cessioni, con Mattia Perin vicinissimo a lasciare Madama dopo appena un anno: nel suo futuro il campionato portoghese e il Benfica. Il portiere della Juventus è infatti ad un passo dal firmare con il […] More

Calcio mercato Inter News/ Marotta spiazzato su Lukaku! - ultime notizie - : Calciomercato Inter News , oggi 12 luglio 2019: Ausilio non si aspettava il rialzo delò Manchester su Lukaku. Ante Rebic come alternativa, ultime notizie ,

Italia Cina Calcio femminile - Universiadi 2019/ Risultato : lotta per i piazzamenti : Diretta Italia Cina : info streaming video e tv della partita di calcio femminile valida per i piazzamenti 5-8alle Universiadi 2019 Napoli.

Calciomercato - le bombe della notte : incontro Genoa-Inter - l’Atletico piazza il colpo Joao Felix : Ultime trattative di Calciomercato in Serie A e non solo. Grande colpo dell’Atletico Madrid che ha acquistato dal Benfica l’attaccante Joao Felix, operazione da 120 milioni di euro e club spagnolo che si è assicurato un calciatore di grande prospettiva, clausola rescissoria da 350 milioni di euro. Inter e Genoa hanno parlato di Pinamonti, si valuta la cessione a titolo definitivo per il club nerazzurro per via di una ...