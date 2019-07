Fonte : romadailynews

(Di martedì 23 luglio 2019) TRAFFICATA LA VIA FLAMINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO CITTA’-. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. UN INCIDENTE INCOLONNA ILSULLA VIA AURELIA TRA TORRIMPIETRA E MALAGROTTA IN DIREZIONE. CONSUETI RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST. SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALLA VIA ARDEATINA, RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA DALLA PRENESTINA ALLAVIA TIBURTINA. PER QUANTO RIGUARDA IL SERVIZIO PUBBLICO INTERROTTA , PER UN GUASTO ,LA LINEA TRAM 14 . LA LINEA E’ SOSTITUITA DA BUS SU L’INTERA TRATTA. E DOMANI MERCOLEDI’ 24 LUGLIO E’ IN PROGRAMMA UNO SCIOPERO NAZIONALE DEI TRASPORTI. AE NEL LAZIO LA PROTESTA SARA’ DI 4 ORE DALLE 12.30 ALLE 16.30. L’AGITAZIONE ...

viabilitasdp : 8:34 #A24 Lavori tra Carsoli-Oricola e Roma est fino alle 18:00 del 23/07/2019 - romadailynews : Traffico Roma del 23-07-2019 ore 08:30: TRAFFICATA LA VIA FLAMINA CON RALLENTAMENTI TRA IL… - 17BlackCat17 : RT @muoversintoscan: In #A1 per incidente ??traffico bloccato tra Chiusi e Valdichiana > Nord Sullo stesso tratto - 2 km di coda verso BO -… -