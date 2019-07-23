Nina Moric ... sono stata attaccata da un batterio che mangia la carneLino Banfi... lavoro per aiutare negli studi i miei nipotiLorenzo Battistello del Grande Fratello : ho avuto un tumore malignoLaetitia Casta senza veli torna in copertina bella come vent’anni faAmadeus e Fiorello insieme ... la foto fa sognare i fanAntonella Clerici ... sarò pagata senza lavorareVogliamo un figlio! Aida Yespica conferma il ritorno di fiamma con ...Lo scatto senza veli! Elisa Isoardi risponde alle critiche riguardo ...Cecilia Rodriguez parla del rapporto con la sorella BelenSerena Grandi : Mi piacerebbe entrare in politica

Traffico Roma del 23-07-2019 ore 08 | 30

Traffico Roma del 23-07-2019 ore 08 | 30 TRAFFICATA LA VIA FLAMINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO ...

zazoom
Commenta
Traffico Roma del 23-07-2019 ore 08:30 (Di martedì 23 luglio 2019) TRAFFICATA LA VIA FLAMINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO CITTA’-. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico SULLA VIA AURELIA TRA TORRIMPIETRA E MALAGROTTA IN DIREZIONE Roma. CONSUETI RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST. SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALLA VIA ARDEATINA, RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA DALLA PRENESTINA ALLAVIA TIBURTINA. PER QUANTO RIGUARDA IL SERVIZIO PUBBLICO INTERROTTA , PER UN GUASTO ,LA LINEA TRAM 14 . LA LINEA E’ SOSTITUITA DA BUS SU L’INTERA TRATTA. E DOMANI MERCOLEDI’ 24 LUGLIO E’ IN PROGRAMMA UNO SCIOPERO NAZIONALE DEI TRASPORTI. A Roma E NEL LAZIO LA PROTESTA SARA’ DI 4 ORE DALLE 12.30 ALLE 16.30. L’AGITAZIONE ...
Fonte : romadailynews

twitterviabilitasdp : 8:34 #A24 Lavori tra Carsoli-Oricola e Roma est fino alle 18:00 del 23/07/2019 - romadailynews : Traffico Roma del 23-07-2019 ore 08:30: TRAFFICATA LA VIA FLAMINA CON RALLENTAMENTI TRA IL… - 17BlackCat17 : RT @muoversintoscan: In #A1 per incidente ??traffico bloccato tra Chiusi e Valdichiana > Nord Sullo stesso tratto - 2 km di coda verso BO -… -

Dalla Rete Google News

Roma, Pontina bloccata per incidente: auto ferme per ore, è caos - Il Messaggero
Roma, Pontina bloccata per incidente: auto ferme per ore, è caos  Il Messaggero

Caos sulla Pontina in direzione Roma. A causa di un incidente avvenuto all'altezza di Mostacciano, alle porte del quartiere Eur, il traffico in entrata nella capitale ...


Altre notizie : Traffico Roma del ...
  • Traffico Roma del 23-07-2019 ore 08 : 00

    Traffico Roma del 23-07-2019 ore 08 : 00 : TRAFFICATA LA VIA FLAMINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO CITTA’-. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI DIREZIONE CENTRO CONSUETI RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST. A Roma SUD INCOLONNAMENTI A TRATTI ...

  • Traffico Roma del 23-07-2019 ore 07 : 30

    Traffico Roma del 23-07-2019 ore 07 : 30 : TRAFFICATA LA VIA FLAMINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO CITTA’-. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI DIREZIONE CENTRO CONSUETI RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST. A Roma SUD INCOLONNAMENTI A TRATTI ...

  • Roma-Firenze - traffico treni ripreso

    Roma-Firenze - Traffico treni ripreso : 20.16 Il collegamento ferroviario Roma-Firenze è ripreso al 100% sia sulla 'diretsima', sia sulla lenta, dalle ore 15. Lo fa sapere Rete ferroviaria italiana. Oltre 50 tecnici hanno provveduto al ripristino dei cavi bruciati dall'incendio doloso che ha interessato 3 centraline vicino alla stazione fiorentina di Rovezzano. L'infrastruttura è stata riparata già alle 13.30. Notevoli i disagi riscontrati in giornata, con ritardi medi sull'alta ...

  • Traffico Roma del 22-07-2019 ore 20 : 00

    Traffico Roma del 22-07-2019 ore 20 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CI SONO CODE  DALLO SVINCOLO DELLA PONTINA FINO ALL’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA. RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIALE DEL MURO TORTO ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE BRASILE DIREZIONE PIAZZALE FLAMINIO. SI VIAGGIA A RILENTO  PER UN TERZO INCIDENTE  IN VIA ARDEATINA TRA VIA DELLE SETTE CHIESE E VIA NESAZIO IN DIREZIONE DEL RACORDO ANULARE  RALLENTAMENTI SULLA STATALE 148 PONTINA DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A TOR ...

  • Traffico Roma del 22-07-2019 ore 19 : 30

    Traffico Roma del 22-07-2019 ore 19 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CI SONO CODE  DALLO SVINCOLO DELLA PONTINA FINO ALL’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA. RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIALE DEL MURO TORTO ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE BRASILE DIREZIONE PIAZZALE FLAMINIO. SI VIAGGIA A RILENTO  PER UN TERZO INCIDENTE  IN VIA ARDEATINA TRA VIA DELLE SETTE CHIESE E VIA NESAZIO IN DIREZIONE DEL RACORDO ANULARE  RALLENTAMENTI SULLA STATALE 148 PONTINA DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A TOR ...

  • Traffico Roma del 22-07-2019 ore 19 : 00

    Traffico Roma del 22-07-2019 ore 19 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CI SONO CODE  DALLO SVINCOLO DELLA PONTINA FINO ALL’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA. RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIALE DEL MURO TORTO ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE BRASILE DIREZIONE PIAZZALE FLAMINIO. SI VIAGGIA A RILENTO  PER UN TERZO INCIDENTE  IN VIA ARDEATINA TRA VIA DELLE SETTE CHIESE E VIA NESAZIO IN DIREZIONE DEL RACORDO ANULARE  CHIUSA VIA FERDINANDO PALASCIANO ALL’ALTEZZA DI VIA GIOVANNI CANOBI SU ...

  • Traffico Roma del 22-07-2019 ore 18 : 30

    Traffico Roma del 22-07-2019 ore 18 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CI SONO CODE  DALLO SVINCOLO DELLA PONTINA FINO ALL’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA. RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIALE DEL MURO TORTO ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE BRASILE DIREZIONE PIAZZALE FLAMINIO. SI VIAGGIA A RILENTO  PER UN TERZO INCIDENTE  IN VIA ARDEATINA TRA VIA DELLE SETTE CHIESE E VIA NESAZIO IN DIREZIONE DEL RACORDO ANULARE  CHIUSA VIA FERDINANDO PALASCIANO ALL’ALTEZZA DI VIA GIOVANNI CANOBI SU ...

  • Traffico Roma del 22-07-2019 ore 18 : 30

    Traffico Roma del 22-07-2019 ore 18 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CI SONO CODE  DALLO SVINCOLO DELLA PONTINA FINO ALL’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA. RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIALE DEL MURO TORTO ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE BRASILE DIREZIONE PIAZZALE FLAMINIO. SI VIAGGIA A RILENTO  PER UN TERZO INCIDENTE  IN VIA ARDEATINA TRA VIA DELLE SETTE CHIESE E VIA NESAZIO IN DIREZIONE DEL RACORDO ANULARE  CHIUSA VIA FERDINANDO PALASCIANO ALL’ALTEZZA DI VIA GIOVANNI CANOBI SU ...

  • Traffico Roma del 22-07-2019 ore 18 : 00

    Traffico Roma del 22-07-2019 ore 18 : 00 : . RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIALE DEL MURO TORTO ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE BRASILE DIREZIONE PIAZZALE FLAMINIO. SI VIAGGIA A RILENTO  PER UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO IN VIA ARDEATINA TRA VIA DELLE SETTE CHIESE E VIA NESAZIO IN DIREZIONE DEL RACORDO ANULARE SU QUEST’ULTIMO SI RALLENTA DALLO SVINCOLO DELLA PONTINA FINO ALL’ ’ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA. CHIUSA VIA FERDINANDO PALASCIANO ALL’ALTEZZA DI VIA GIOVANNI CANOBI SU VIA  DEL ...

  • Traffico Roma del 22-07-2019 ore 17 : 30

    Traffico Roma del 22-07-2019 ore 17 : 30 : . RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIALE DEL MURO TORTO ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE BRASILE DIREZIONE PIAZZALE FLAMINIO. SI VIAGGIA A RILENTO  PER UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO IN VIA ARDEATINA TRA VIA DELLE SETTE CHIESE E VIA NESAZIO IN DIREZIONE DEL RACORDO ANULARE SU QUEST’ULTIMO SI RALLENTA DALLO SVINCOLO DELLA PONTINA FINO ALL’ ’ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA. CHIUSA VIA FERDINANDO PALASCIANO ALL’ALTEZZA DI VIA GIOVANNI CANOBI SU VIA  DEL ...

  • Traffico Roma del 22-07-2019 ore 17 : 00

    Traffico Roma del 22-07-2019 ore 17 : 00 : . SUL RACCORDO ANULARE BREVI  RALLENTAMENTI PER UN INCIDNETE  ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLOTRA PER LA A24 Roma TERAMO  IN CARREGGIATA ESTERNA. SU VIA  DEL FORO ITALICO CHIUSA LA GALLERIA FARNESINA DIREZIONE STADIO PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI  ILLUMINAZIONE. IL Traffico E’ DEVIATO NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII. NELLA ZONA DEL PRENESTINO PROSEGUONO I LAVORI IN VIA WALTER TOBAGI, SINO AL 26 LUGLIO MODIFICHE ALLA VIABILITA’ ATTENIONE ALLA ...

  • Traffico Roma del 22-07-2019 ore 16 : 30

    Traffico Roma del 22-07-2019 ore 16 : 30 : . SUL RACCORDO ANULARE BREVI  RALLENTAMENTI PER UN INCIDNETE  ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLOTRA PER LA A24 Roma TERAMO  IN CARREGGIATA ESTERNA. SU VIA  DEL FORO ITALICO CHIUSA LA GALLERIA FARNESINA DIREZIONE STADIO PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI  ILLUMINAZIONE. IL Traffico E’ DEVIATO NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII. NELLA ZONA DEL PRENESTINO PROSEGUONO I LAVORI IN VIA WALTER TOBAGI, SINO AL 26 LUGLIO MODIFICHE ALLA VIABILITA’ ATTENIONE ALLA ...

  • Traffico Roma del 22-07-2019 ore 15 : 30

    Traffico Roma del 22-07-2019 ore 15 : 30 : . SUL RACCORDO ANULARE BREVI  RALLENTAMENTI PER UN INCIDNETE  ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLOTRA PER LA A24 Roma TERAMO  IN CARREGGIATA ESTERNA. SU VIA  DEL FORO ITALICO CHIUSA LA GALLERIA FARNESINA DIREZIONE STADIO PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI  ILLUMINAZIONE. IL Traffico E’ DEVIATO NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII. NELLA ZONA DEL PRENESTINO PROSEGUONO I LAVORI IN VIA WALTER TOBAGI, SINO AL 26 LUGLIO MODIFICHE ALLA VIABILITA’ ATTENIONE ALLA ...

  • Traffico Roma del 22-07-2019 ore 14 : 30

    Traffico Roma del 22-07-2019 ore 14 : 30 : DISAGI AL MOMENTO DOVUTI A LAVORI IN CORSO. DISAGI CHE RIGUARDANO IN PARTICOLARE L’AURELIO. RESTRINGIMENTI DI CARREGGIATA PROVOCANO RALLETNAMENTI SULLA VIA AURELIA TRA LA VIA AURELIA ANTICA E IL RACCORDO ANULARE, E UNA RIDUZIONE DELLA CORSIA DI MARCIA RALLENTA IL Traffico TRA LA VIA AURELIA ANTICA E VIA DI TORRE ROSSA. INCIDENTE DA POCO AVVENUTO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR- LAURENTINA. POSSIBILI RIPERCUSSIONI. SULLA VIA COLLATINA ...

  • Traffico Roma del 22-07-2019 ore 13 : 30

    Traffico Roma del 22-07-2019 ore 13 : 30 : DISAGI AL MOMENTO DOVUTI A LAVORI IN CORSO. DISAGI CHE RIGUARDANO IN PARTICOLARE L’AURELIO. RESTRINGIMENTI DI CARREGGIATA PROVOCANO RALLETNAMENTI SULLA VIA AURELIA TRA LA VIA AURELIA ANTICA E IL RACCORDO ANULARE, E UNA RIDUZIONE DELLA CORSIA DI MARCIA RALLENTA IL Traffico TRA LA VIA AURELIA ANTICA E VIA DI TORRE ROSSA. INCIDENTE DA POCO AVVENUTO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR- LAURENTINA. POSSIBILI RIPERCUSSIONI. SULLA VIA COLLATINA ...

Zazoom Tv - Live Video Breaking News
Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Traffico Roma
© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.
zazoom
Zazoom Social News -
Cerca Tag : Traffico Roma Traffico Roma 2019
Clicca qui e commenta questo post!