Tav | voci su dimissioni Toninelli ma lui tiene duro | ‘da Conte attestato stima’ 2

Tav : voci su dimissioni Toninelli ma lui tiene duro - ‘da Conte attestato stima’ : Roma, 23 lug. (AdnKronos) – Si rincorrono per tutta la giornata, fuori e dentro il governo, le voci di un possibile passo indietro di Danilo Toninelli alla guida del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. voci che girano anche in ambienti 5 Stelle, dove la permanenza del responsabile del Mit continua ad essere considerata fortemente in bilico. Fatto sta, che a stretto giro dalle parole del premier Giuseppe Conte sul Tav, quel che ...