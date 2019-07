Tav | Paita Pd | ‘audire Coppola in Parlamento’

(Di martedì 23 luglio 2019) Roma,23 lug. (AdnKronos) – ‘Questa volta, in considerazione delle modalità e del merito del licenziamento dell’ingegneredalla struttura tecnica di missione del ministro delle Infrastrutture, credo sia davvero inevitabile che la Commissione lo ascolti”. Così Raffaella, parlamentare Pd. ‘Il Pd aveva già chiesto, senza successo, di poterlo sentire lo scorso febbraio, a seguito della mancata condivisione da parte dello stesso ing.del lavoro conclusivo del Prof. Ponti sulla analisi costi/benefici Tav Torino-Lione. Adesso non credo si possa evitare. Confidiamo nel buon senso del Presidente Morelli”, conclude.L'articolo Tav:(Pd), ‘audirein Parlamento’ CalcioWeb.

