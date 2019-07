Svelati gli ospiti di Radio Bruno Estate a Modena con Nek | Francesco Renga e tanti altri

Depressi e con la gastrite : gli italiani Svelati dai farmaci : I dati dell'agenzia sui consumi di medicinali, è boom di psicoattivi e antiacidi. In crescita le pillole per il sesso. L'ultimo Rapporto Aifa (l'Agenzia del farmaco) sui consumi dei medicinali non fotografa soltanto i progressivi tagli operati sulla spesa del servizio sanitario nazionale (ssn) ma ci racconta anche come cambiano gli italiani attraverso le loro abitudini ed i loro bisogni. Siamo un popolo un po' triste e anche ...

Svelati gli ospiti di Radio Bruno Estate a Cremona il 22 luglio da Irama a Giusy Ferreri : Sono ufficiali gli ospiti di Radio Bruno Estate a Cremona il 22 luglio. Come di consueto, non mancherà la musica del momento con alcuni degli artisti più in voga, a a cominciare da Irama che salirà sul palco con Arrogante. Oltre a Irama, torneranno sul palco anche Emis Killa, che invece è appena tornato sul mercato con il repack di Supereroe, ultimo disco di inediti che ha portato anche sul palco del tour di supporto all'album avviato nel ...

La Casa di Carta curiosità e misteri Svelati : le parole degli attori : Tutte le curiosità de La Casa di Carta spiegate dagli attori del cast La Casa di Carta è tra le serie Tv Netflix più chiacchierate. Il Professore – interpretato da Alvaro Morte – ha affascinato innumerevoli spettatori, che non vedono l’ora di assistere alla terza stagione, piena zeppa di colpi di scena. Qualcuno perderà anche […] L'articolo La Casa di Carta curiosità e misteri svelati: le parole degli attori proviene da ...

Destiny 2 Stagione 8 - cosa attende i Guardiani? Svelati i primi dettagli : Dopo un'iniziale fase di affanno che è seguita al lancio sul mercato, possiamo di certo dire che Destiny 2 si sia finalmente scrollato di dosso tutte le ruggini. Lo sparatutto targato Bungie è infatti decollato da un annetto abbondante, grazie anche e soprattutto all'avvento dei contenuti dell'Anno Due che hanno cancellato le defaillance dell'esordio e hanno proiettato gli utenti della community verso nuovi orizzonti ludici. Nuovi orizzonti ...

Playstation Plus : Svelati i titoli gratuiti di luglio : Come ogni mese, sono in arrivo i nuovi giochi Playstation Plus per il mese di luglio: questo mese (come il precedente) abbiamo due titoli molto interessanti: il primo è niente meno che l’acclamato Pro Evolution Soccer 2019 mentre il secondo è il nostalgico Horizon Chase Turbo. Questi due fantastici titoli saranno disponibili per il download dal Playstation Store, all’interno del catalogo dei giochi mensili PS Plus, a partire dal 2 luglio. Pro ...

Svelati dettagli su Pokémon Masters - nuova avventura in arrivo per dispositivi mobili : DeNA Co., Ltd. (in seguito DeNA), in collaborazione con The Pokémon Company, ha svelato ulteriori informazioni su Pokémon Masters, il prossimo gioco per dispositivi mobili in uscita mondiale su iOS e Android prevista nell'estate del 2019. In Pokémon Masters i giocatori partiranno per una nuova avventura per creare squadre formate da Allenatori e dai loro Pokémon compagni e cimentarsi in lotte in tempo reale tre contro tre.Pokémon Masters è ...

I dettagli sul prossimo Yakuza verranno Svelati a partire da luglio : A quanto pare lo studio di sviluppo Ryu Ga Gotoku ha in serbo un nuovo Yakuza (senza Kiryu Kazuma però).Come riporta VG247, il nuovo capitolo era stato annunciato nel 2017 con un trailer ed il suo protagonista è Ichiban Kasuga, un personaggio conosciuto al pubblico giapponese per via di Yakuza Online che in occidente non è arrivato. Da allora non è stato svelato nessun altro dettaglio se non che sarebbe ambientato dopo Yakuza 6.Sembra però che ...

Svelati i dettagli del battesimo di Archie : previsto per luglio e la Regina non ci sarà : I dettagli del battesimo di Archie Mountbatten Windsor, figlio di Meghan Markle e di Harry, duchi di Sussex, sono stati Svelati. Tra tutti, uno fa più scalpore: la Regina Elisabetta II, grande assente, non presenziará al rito. La reale testolina di Archie verrà aspersa con acqua del fiume Giordano della Royal Lily Font fatta arrivare a Londra appositamente per l'evento. Allo stesso modo fu battezzata la madre, Meghan Markle, poco prima del ...

E3 2019 : Marvel's Avengers ha una data di uscita - ecco tutti i dettagli Svelati alla conferenza : Forse Marvel's Avengers è stato il titolo più atteso dai fan che hanno seguito la conferenza di Square Enix e senza dubbio sono stati accontentati.Dopo l'annuncio del trailer sul palco dell'E3 sono stati svelati alcuni dettagli del gioco. Innanzitutto Marvel's Avengers sarà giocabile in co-op con i vostri amici che saranno in grado di aiutarvi durante la storia. I futuri DLC, tra cui i nuovi personaggi, che andranno ad arricchire il roster di ...

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione - matrimonio rinviato : Svelati tutti i motivi : Rosa e Pietro non si sposano più: matrimonio rinviato per alcuni problemi Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione non si sposano più, e a rivelarlo è stata proprio lei a Pomeriggio Cinque da Barbara d’Urso. Niente di grave, o meglio il peggio è passato perché il rinvio del matrimonio è dovuto ad alcuni problemi che per […] L'articolo Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, matrimonio rinviato: svelati tutti i motivi proviene da Gossip e Tv.

Aurore a ventaglio - finalmente Svelati nuovi dettagli sul raro evento dei cieli del Giappone : In Giappone è possibile osservare uno spettacolare e raro fenomeno nel cielo, quello delle Aurore a ventaglio, cioè fasci di luce che sembrano 'dita luminose' che partono dalla base dell'orizzonte. I fisici e i letterati si sono uniti in uno studio per comprendere meglio questo evento. Le Aurore a ventaglio sono Aurore rosse caratterizzate da fasci di luce che appaiono alla base dell’orizzonte e che si innalzano nel cielo come ...

CHI È SEBASTIAN CALTAGIRONE/ Figlio Pamela Prati : vero nome e identità Svelati oggi? : Chi è SEBASTIAN CALTAGIRONE,, finto, Figlio di Pamela Prati preso in affido con Mark CALTAGIRONE. vero nome e identità potrebbero essere svelati oggi.

Antonio Conte - nasce la sua Inter : tutti i dettagli Svelati da Fabrizio Biasin : Questo è certamente un modo strano per iniziare un articolo, ma è finito il campionato e per le prossime settimane, fino a inizio settembre, ci toccherà parlare solo di mercato, di «balle di mercato», di squadre che comprano ma poi non comprano e di altre che vendono ma poi non vendono e, questo dra