Salvini a Bibbiano | «Commissione d' inchiesta Non avrò pace fin quando tutti i bimbi a

Salvini a Bibbiano : non avrò pace finchè l’ultimo ultimo bimbo non sarà a casa : Fuori programma per Matteo Salvini, che annuncia a sorpresa una visita a Bibbiano, cittadina emiliana al centro della inchiesta 'Angeli e demoni' su presunte irregolarita' nell'affido di minori. Invece di rientrare dalla Toscana direttamente a Roma, il ministro dell'Interno ha aggiunto all'ultimo minuto la trasferta nel Reggiano, per tenere alta l'attenzione sul caso di cronaca attorno al quale da giorni denuncia il silenzio dei media. "Oggi ...

Bibbiano - Salvini : senza pace per i bimbi : 17.00 "Non avrò pace fino a che l'ultimo bimbo sottratto ingiustamente alla propria famiglia non tornerà a casa da mamma e papà".Lo ha detto Salvini a Bibbiano, sulli affidi illeciti."Entro agosto la proposta della Lega di una commissione d'inchiesta sulle case-famiglie.Andremo fino in fondo non solo sui 10mila bimbi strappati alle famiglie in E.Romagna,ma in tutta Italia.Segnalate al Viminale". Di Maio definisce il Pd il partito di Bibbiano, ...

Salvini a Bibbiano : “Perché tribunali dei minori non vanno nei campi rom a portare via quei bambini? Con famiglie italiane sono implacabili” : “Ogni volta che vado a visitare i campi rom da ministro mi chiedo perché i tribunali dei minori non vanno non vanno a portare via quei bimbi”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, durante un comizio a Bibbiano, cittadina della Val d’Enza reggiana dove si indaga per un presunto giro di affidi illeciti di minori. Discorso in cui Salvini non perde occasione per citare rom e migranti, i cavalli di battaglia della Lega. “Mi ...

Inchiesta Bibbiano - Salvini : “Bambini devono tornare a casa. Tribunali vadano anche nei campi rom” : "Non avrò pace finché l’ultimo bambino in Italia sottratto alle famiglie torni a casa da mamma e papà. Non mi interessa fare ragionamenti di politica o di partito, anche perché temo che con la commissione di Inchiesta, schifezze, falsità, truffe emergeranno in altre città italiane", commenta Matteo Salvini da Bibbiano. Poi il riferimento ai campi rom: "Mi chiedo perché non ci sia un tribunale di minori che vada a salvare quei bambini".Continua a ...

Bibbiano - abbiamo toccato il fondo. E dentro ci sono tutti : dal Pd a Di Battista - da Salvini a Di Maio : Essere un populista può voler significare un mucchio di cose. Una delle principali, per esempio, è l’operazione con cui una società in genere complessa, fatta di conflitti e di tante anime, viene ridotta a un’unica, omogenea e compatta identità. Quella del popolo, del “mio” popolo. Un blocco granitico, che in teoria non dovrebbe accettare di essere scalfito e che infatti rigetta tutto ciò che è “altro”, diverso. Tutto ciò che è dissenso. Da qui, ...

Bibbiano - oggi la visita di Salvini. Il Pd : “Sciacallaggio politico. Vada a Foggia dove hanno arrestato sindaco leghista” : Una “passerella di dubbio gusto” per fare “sciacallaggio politico“. Le critiche del Partito democratico alla visita di Matteo Salvini a Bibbiano, la cittadina della Val d’Enza reggiana dove si indaga per un presunto giro di affidi illeciti di minori. L’arrivo è stato annunciato dallo stesso ministro dell’Interno sui suoi canali social: “oggi sarò a Bibbiano per confermare il mio impegno, da papà e da ...

Matteo Salvini a Bibbiano per fermare l'orrore sui bambini - il Pd impazzisce : "Sciacallo" : "Oggi sarò a Bibbiano per confermare il mio impegno, da papà e da ministro, in difesa di chi non si può difendere: giù le mani dai bambini". Matteo Salvini, in un post su Twitter annuncia la sua presenza nel paese del Reggiano al centro dell'inchiesta su presunte irregolarità nell'affido di minori s

Matteo Salvini a Bibbiano : “In difesa di chi non si può difendere - nel silenzio della sinistra” : Mentre il governatore della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, solo ieri chiedeva di non strumentalizzare il delicato caso degli affidi illeciti per fini politici, Matteo Salvini torna a riempire le sue pagine social con post su Bibbiano, attaccando la sinistra per il "silenzio sulla questione" o per "fare business sulla pelle dei migranti e perfino dei bambini".Continua a leggere