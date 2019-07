Renè Conti Visintainer presenta il suo singolo d' esordio | ' Mi sono emozionata'

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 23 luglio 2019), artista romana classe 1993, in queste settimane è approdata per la prima volta nel panorama musicale italiano con il suo primo, dal titolo "Mia madre è una Milf". Il pezzo nasce dalla collaborazione con Raffaele Viscuso, autore del testo, nonché produttore discografico che di recente ha lavorato anche con Mauro Coruzzi (meglio noto come Platinette). L'arrangiamento del brano, inoltre, è a cura di Marco Sissa, già collaboratore di cantanti noti al grande pubblico come Fabio Rovazzi ("Andiamo a comandare") e Benji & Fede. La giovanedi certo non è nuova al mondo dello spettacolo poiché, oltre ad essere laureanda in psicologia, suona anche la chitarra, studia assiduamente recitazione e cinematografia ed è una ballerina di reggaeton. In questo periodo ha lavorato soprattutto al teatro, cantando ne "Il paradiso può aspettare" che l'ha vista in scena ...

