Recensione Samsung Galaxy A70 | ottimo | ma devono piacervi i telefoni enormi

Recensione Samsung Galaxy A40 : piccolo e pratico - ma non dovete avere fretta : Recensione Samsung Galaxy A40 – La lineup di Samsung per il 2019 è alla fine piuttosto chiara, tanti telefoni posizionati a leggera distanza uno dall’altro per coprire tutte le esigenze, A20e, A40, A50, A70, un poker notevole che sta rilanciando il colosso coreano nei confronti della coppia Huawei/Honor, che sta ancora remando nell’affare ban e […] L'articolo Recensione Samsung Galaxy A40: piccolo e pratico, ma non ...