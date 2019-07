Parte la campagna sociale per l’eliminazione dell’Epatite C

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 23 luglio 2019) In occasione della Giornata Mondiale delle Epatiti, che ricorrerà domenica 28 luglio, si terrà domani , mercoledì 24 luglio alle ore 14 a Roma presso il Senato della Repubblica – Sala Nassirya di Palazzo Madama la conferenza stampa per il lancio dellaper l’Eliminazione dell’Epatite C e la presentazione dello Spot di sensibilizzazione sull’HCV. Patrocinato dal Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Salute, andrà in onda su tutti i canali radio e tv della Rai, su Rai Social e Rai web, dal 23 luglio sino al termine della. Per l’occasione verrà anche presentato un corto con le testimonianze dei pazienti guariti per rafforzare il messaggio dellaper l’eliminazione dell’Epatite C in Italia, attraverso una terapia gratuita e di poche settimane. Tanti i partner dell’iniziativa: tra questi Ferrovie dello ...

