Gli alimenti “giovinezza” la top 15 per non invecchiare

Alimenti - indagine : cresce e preoccupa il business deGli integratori contraffatti : Il fenomeno “della contraffazione degli integratori alimentari, presentati come prodotti naturali, ma addizionati di sostanze non ammesse e principi attivi farmaceutici, è in continua crescita e rappresenta, pertanto, un problema emergente di salute nel mercato dell’Unione Europea“. Lo sottolinea il rapporto pubblicato dall’Istituto superiore di sanità (Iss) con i risultati del progetto europeo Askelepios. “Si stima che ...

Diabete - cosa mangiare? Esperto : Gli “alimenti per diabetici non esistono” - la Glicemia è alta per 3 motivi : Il Diabete è la malattia del nostro secolo: stiamo assistendo a una rapida diffusione di una malattia su una popolazione ben definita, in questo caso l’umanità intera. “Stiamo assistendo a un‘epidemia. I grandi numeri richiamo grandi business e su questa malattia si sono ritagliati uno spazio molto importante gli alimenti per diabetici. Peccato, però, che non esistano,” spiega il dietista Giacomo Astrua su “MedicalFacts”, ...

Top manager cambia sesso per non pagare più Gli alimenti alle ex mogli e i costosi capricci delle sue amanti : un top manager ha deciso di cambiare sesso per non pagare gli alimenti alle sue ex mogli e i strani capricci delle amanti Stanco di dover pagare gli alimenti un uomo ha chiesto e ottenuto il divorzio dalla sua seconda moglie spiegandole che voleva a tutti costi diventare donna. Il top manager prima si è sottoposto a una cura ormonale poi a un delicato intervento, infine, secondo quanto riferito da lui stesso, si ...

Gli alimenti che saziano : ottimi per la dieta : Piuttosto che parlare di cibi brucia grassi o leggeri, conviene spostare la vostra attenzione su quegli ingredienti che riempiono lo

Alimenti - Coldiretti : storico ritorno della bistecca sulla tavola deGli italiani : “Torna la bistecca sulla tavola degli italiani con un aumento del 6% della spesa per la carne bovina nell’ultimo anno nonostante le fake news, gli allarmismi infondati, le provocazioni e le campagne diffamatorie“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati Istat presentata dal presidente Ettore Prandini a Padova in occasione dell’incontro promosso da Unicarve, l’Associazione Produttori Carni Bovine sul tema della ...

Shock anafilattico - spesso nei bambini non viene riconosciuto : ecco Gli alimenti che causano maggiori allergie : Nel 50% dei casi di anafilassi la diagnosi è sbagliata. La grave reazione allergica conosciuta come ‘Shock anafilattico’ spesso non viene riconosciuta. E’ quanto emerge da uno studio epistemiologico condotto da Mauro Calvani, responsabile della commissione per le allergie alimentari della Società italiana di immuno-allergologia pediatrica (Siaip), intervistato dall’agenzia Dire. Soltanto “uno o due bambini su dieci, ...

Scottature - ecco Gli alimenti da evitare : Pelle e cibo: un rapporto molto stretto. Per una corretta abbronzatura e per evitare le Scottature, quindi, è sicuramente importante quello che ci spalmiamo, ma lo è altrettanto anche quello che scegliamo di portare in tavola. Ci sono cibi che favoriscono una tintarella sicura, omogenea e duratura, altri invece andrebbero accuratamente evitati quando si programma un bagno di sole. Perché contengono una sostanza chimica naturale ...

Troppi zuccheri neGli alimenti per bambini : allarme dell’OMS : Nei prodotti alimentari per bambini sotto i 6 mesi ci sono Troppi zuccheri. A lanciare questo gravissimo allarme è l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), che ha effettuato un’indagine su ben 7.955 prodotti alimentari per la prima infanzia. I dati riguardano quattro città campione, ossia Vienna, Budapest, Haifa e Sofia. I risultati dell’indagine hanno portato alla luce la tendenza a commercializzare prodotti alimentari ...

Sesso : Gli alimenti “alleati” del desiderio per lui : Ci sono alcuni alimenti che sembrano essere “alleati” del desiderio sessuale, almeno di quello maschile: uno studio spagnolo supportato dall’International Nut and Dried Fruit Council, pubblicato su “Nutrients”, ha scoperto che una dieta “arricchita” dal consumo di 60 grammi di frutta secca in guscio può portare a un significativo miglioramento del desiderio sessuale. “Questo è il più grande studio ...

Carenza di Vitamina D : sintomi - cause - conseguenze e alimenti consiGliati. L’estate è il momento per fare il pieno : Con il termine Vitamina D si intende un gruppo pro-ormoni liposolubili costituito da 5 diverse vitamine: Vitamina D1, D2, D3, D4 e D5. Si tratta di un elemento fondamentale per la salute delle ossa, di cuore e cervello, ed è quindi necessario assumerne una quantità sufficiente o, eventualmente, integrarla in altro modo. La Vitamina D ha un ruolo fondamentale nell‘attivazione del sistema immunitario, in quanto stimola le cellule a reagire ...

Ettore Prandini - l'appello del presidente di Coldiretti : "Via il segreto di Stato suGli alimenti importati" : Il villaggio contadino della Coldiretti che da oggi e per tre giorni sarà protagonista a Milano riassume perfettamente il senso di una sfida: portare la campagna in città. Ma non una campagna qualsiasi, bensì quella unica, inconfondibile e diversa da tutte le altre che produce le grandi eccellenze d

Dieta - 10 alimenti a basso indice Glicemico per dimagrire subito : ecco quali : Dieta, i 10 alimenti a basso indice glicemico per dimagrire subito: ecco quali. Tra gli alimenti ci sono: salmone, carni bianche, tè e curcuma

Maturità 2019 : la dieta salva esami - Gli alimenti “promossi e bocciati” : L’abuso di caffè è l’errore alimentare più frequente degli studenti che si preparano ad affrontare l’esame di Maturità, perché provoca eccitazione, ansia ed insonnia che fanno perdere concentrazione e serenità mentre la frutta aiuta a rilassarsi e a combattere il grande caldo che disturba in questi giorni gli studi: è quanto afferma la Coldiretti che ha stilato la lista degli alimenti “promossi e bocciati” nella dieta per gli esami di Maturità. ...