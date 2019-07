Formula 1 | GP Germania | un' occasione di rivincita per la Ferrari

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 23 luglio 2019) Alla vigilia del Gran Premio di2018, Sebastian Vettel poteva contare su una monoposto ancora competitiva e che sembrava condurlo verso la conquista del titolo iridato. Fino ad allora il suo percorso aveva presentato alcuni inconvenienti (in Cina Verstappen lo tamponò a pochi giri dalla fine, facendolo concludere solamente ottavo) o alcune penalità (in Austria i commissari decisero di punirlo con 3 posizioni sulla griglia di partenza), ma nonostante ciò, il tedesco fu autore di belle prestazioni, come il sorpasso improvviso su Bottas a Silverstone, oppure al rivale per il titolo Lewis Hamilton proprio in Austria, nonostante ilsta avesse gomme più usurate da alcuni giri. Tutto faceva presagire per il meglio: il rivale Hamilton partiva 14esimo causa inconveniente nelle qualifiche, quindi vi era una concreta possibilità di fuga già ad inizio gara. Disastro 2018 Fino a metà ...

