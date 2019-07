Ebola | ECDC | in Europa nessun caso riportato e rischio molto basso

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 23 luglio 2019) Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie () ha aggiornato la valutazione delin riferimento al virus, dopo che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia in corso in Congo un’emergenza sanitaria internazionale: l’ha chiarito chedi contagio è stato fino ad ogginel Vecchio Continente e “complessivamente la possibilità di introduzione e diffusione del virus all’interno dell’Unione Europea rimane“. Ad oggi, “non sono stati segnalati casi di malattia da virustra i viaggiatori che rientrano indalla Repubblica Democratica del Congo“, precisano gli esperti. E “la probabilità che i cittadini europei che vivono o viaggiano nelle aree colpite siano esposti al virus rimane bassa fintanto che seguono le misure ...