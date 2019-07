Cosa dirà Conte al Senato sul caso Savoini

Fonte : agi

(Di martedì 23 luglio 2019) I fari già sono puntati su quello che succederà mercoledì quando alapproderà la discussione suldei presunti finanziamenti russi alla Lega. Matteo Renzi annuncia di voler intervenire dopo l'informativa del premier"e prima di Salvini". Ma per il momento non è previsto alcun intervento del ministro dell'Interno a palazzo Madama. Per il responsabile del Viminale la linea non cambia. Il '' non esiste, il partito di via Bellerio non ha preso alcun tipo di finanziamento, si continua a sostenere nel Carroccio. Ma il vicepremier leghista attende di capire piuttostoil presidente del Consiglio.non ha intenzione di lanciare un affondo nei confronti del segretario della Lega ma sottolinerà quanto detto nei giorni scorsi. Ovvero che il Parlamento merita una risposta, che il cosiddetto 'affaire Metropol' è una vicenda seria e quindi non va ...

meb : Salvini fugge dal Parlamento. Il M5S tiene come sempre i piedi in due staffe. C’è solo un modo per essere seri: pre… - alex_orlowski : adesso la @francescatotolo Torinese, cosa dirà dopo l'arresto dei militanti fascisti terroristi di @ForzaNuova ? Lo… - ivanscalfarotto : Il Ministro dell’Agricoltura, #Centinaio, dice che l’Italia dirà di no all’accordo di libero scambio con il… -