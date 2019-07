Audi - La gamma Q3 si allarga con la Sportback

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 24 luglio 2019) La nuova interpretazione dell'Q3 amplia la schiera delle Suv coupé dei Quattro Anelli e, nel contempo, fa sconfinare la denominazionenei territori delle ruote alte dove, fra laltro, verrà ancora utilizzata per identificare altre proposte sportiveggianti. Non rinnega le origini. Il nuovo modello rientra tra le pedine delloffensiva lanciata dallnel settore delle Suv che, secondo quanto annunciato un paio di mesi fa dai vertici del brand in un incontro con gli azionisti, prevede solo in questa seconda parte del 2019 larrivo di ben sette nuove proposte. Si tratta di uno schieramento in cui, accanto ad alcune primizie assolute, si affiancheranno incisivi aggiornamenti come quello che ha interessato la famiglia della Q7 e inedite interpretazioni di temi già noti. Ed è questo il caso, per lappunto, della Q3che, dal canto suo, non fa nulla per nascondere la ...

