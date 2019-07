Roberto Formigoni | concessi i domiciliari all’ex governatore | uscirà dal carcere

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2019)daldi Bollate dopo 5 mesi di detenzione. L’exdella Lombardia, condannato in via definitiva per corruzione a 5 anni e 10 mesi, ha ottenuto il sì del Tribunale di Sorveglianza di Milano per scontare la pena ai. L’ex presidente della Regione, ritenuto colpevole nell’ambito del processo Maugeri-San Raffaele, era stato condotto in cella lo scorso 22 febbraio dopo la pronuncia della Cassazione, che aveva sancito in via definitiva la sua condanna. L'articoloall’exdalproviene da Il Fatto Quotidiano.

MediasetTgcom24 : Roberto Formigoni, Tribunale accoglie richiesta ai domiciliari #RobertoFormigoni - petra_romano : - BeppeBo1961 : RT @MediasetTgcom24: Roberto Formigoni, Tribunale accoglie richiesta ai domiciliari #RobertoFormigoni -