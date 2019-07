Obiettivo Luna | India | partita la missione Chandrayaan-2

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 22 luglio 2019)dal centro spaziale di Sriharikota lare-2: il lancio è avvenuto come previsto alle 14:43 locali dalla base di Sriharikota, un’isola al largo dello Stato meridionale dell’Andhra Pradesh. Il primo tentativo di lancio, lo scorso il 15 luglio, non ha avuto successo: meno di un’ora prima dell’orario previsto, l’ISRO ha comunicato il rinvio a causa di “un problema tecnico” al veicolo di lancio satellitare geosincrono Mark III (GSLV Mk III).2 ha comequello di portare 3 veicoli sulla superficiere – un orbiter, un lander e un rover a energia solare – per cercare tracce di acqua e altri materiali sul suolo, misurare eventuali scosse sismiche e studiare l’atmosferare. Unada 145 milioni di dollari che potrebbe consentire all’di diventare la quarta nazione dopo Stati Uniti, Russia e Cina a toccare ...

