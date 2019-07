Mutui casa da record | ai minimi storici i tassi fisso e variabile

Fonte : ilsole24ore

(Di lunedì 22 luglio 2019) La discesa deisuicontinua ad aggiornare nuovi. Gli ultimi dati (30 maggio 2019) indicano che in media un prestito ipotecario a tassoin Italia...

mariavenera2 : RT @renatobrunetta: Si taglieranno le detrazioni su mutui prima casa o per le ristrutturazioni? Quelle per figli a carico o per lavoro dipe… - simplicissimus : RT @renatobrunetta: Si taglieranno le detrazioni su mutui prima casa o per le ristrutturazioni? Quelle per figli a carico o per lavoro dipe… - PaolaAnna8 : RT @LucyMilano92: @matteosalvinimi @giorgiameloni Gli stranieri (specie del Bangladesh) hanno famiglie com moglie e 3 figli,un affitto di… -