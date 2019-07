Mondiali di nuoto 2019 – Il Setterosa si arrende ai quarti | l’Ungheria vola in semifinale

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : Ungheria bestia nera azzurra - Setterosa sconfitto di misura nei quarti di finale : Una bestia nera, un avversario durissimo da affrontare. L’Ungheria estromette nuovamente il Setterosa da un’importante manifestazione internazionale: dopo gli Europei dello scorso anno, questa volta la Nazionale italiana deve arrendersi nei quarti di finale dei Mondiali di Pallanuoto femminile in quel di Gwangju (Corea del Sud), ancora una volta di misura, per 7-6. Una prestazione incolore quella delle ragazze di Fabio Conti: tanti ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 22 luglio. Setterosa eliminato - dalle 13.00 il nuoto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’undicesima giornata di gare dei Mondiali di nuoto di Gwangju, che vedrà tre sport in programma: il nuoto in corsia, che assegnerà altri quattro titoli, i tuffi dalle grandi altezze, col primo round femminile ed i primi due maschili, e la pallanuoto femminile, con i quarti di finale ed altre gare per i piazzamenti dal nono posto in giù. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : tutti i risultati di lunedì 22 luglio. L’Ungheria elimina l’Italia : Giornata dedicata ai quarti di finale per i Mondiali di Pallanuoto femminile di Gwangju, in Corea del Sud: il Setterosa cede per 6-7 all’Ungheria e vede esaurirsi il sogno iridato e la seconda possibilità di raggiungere la carta olimpica, destinata alla vincitrice, o, in caso di trionfo degli USA, alla finalista perdente. Nelle altre gare di giornata gli USA demoliscono la Grecia 15-5 ed andranno a giocare una semifinale extraeuropea con ...

LIVE Italia-Ungheria 6-7 - Mondiali pallanuoto femminile in DIRETTA : ennesima beffa per il Setterosa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.32 Grazie per averci seguito, appuntamento a domani per il Settebello con il quarto di finale contro la Grecia. Un saluto sportivo. 12.30 Il Setterosa manca dunque ancora una volta il pass per Tokyo 2020. Resta un’ultima possibilità con il pre-olimpico che si svolgerà nella primavera 2020. E’ FINITA. Italia-Ungheria 6-7. Le magiare si confermano la vera bestia nera del ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : Italia-Grecia. A che ora inizia e su che canale vederla in tv e streaming : Tempo di quarti di finale, tempo di scontro diretto: prima svolta nel il Mondiale di Pallanuoto maschile in quel di Gwangju per il Settebello. La Nazionale italiana domani mattina scende in vasca per affrontare la Grecia, dopo le tre partite vinte, senza convincere troppo, nel girone preliminare. Gli ellenici sono reduci dagli ottavi, una partita in più dunque per loro: ci sarà grandissimo equilibrio in una sfida che può valere le medaglie. Di ...

LIVE Italia-Ungheria 6-6 - Mondiali pallanuoto femminile in DIRETTA : il Setterosa resta attaccato alla partita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3’02” Csabai tira fuori, il Setterosa ci deve credere. 3’28” Non va la conclusione dalla distanza di Chiappini. Il tempo scorre inesorabile. 3’55” Pallonetto di Leimeter sul palo. 4’22” L’Italia invece continua a sbaglia in superiorità numerica, questa volta con Garibotti. 3/11 eloquente. 4’40” La mancina Leimeter ci fa ...

LIVE Italia-Ungheria 5-6 - Mondiali pallanuoto femminile in DIRETTA : il Setterosa torna in scia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2’02” Valyi spreca in superiorità numerica e ci grazia. 2’32” L’Italia neanche tira con l’uomo in più. 3/9, la partita si sta decidendo qui… 3’04” Gurisatti non sbaglia dai 5 metri, Italia-Ungheria 5-6. 3’04” Avegno commette fallo da rigore su Szilagyi. 3’27” Pallonetto telefonato di Chiappini. 3’48” ...

Mondiali di nuoto 2019 – Horton vs Yang : botta e risposta pungente tra i due campioni dopo la protesta dell’australiano : Mark Horton e Sun Yang non se la mandano a dire: le parole dei due campioni dopo la protesta dell’australiano durante la premiazione dei 400 sl ai Mondiali 2019 Ha fatto il giro del mondo la protesta di Mar Horton, dopo la finale di ieri dei 400 stile libero ai Mondiali di Gwangju 2019. Il nuotatore australiano, secondo alle spalle di Sun Yang, non è salito sul podio, in segno di protesta per la situazione ancora non definita ...

LIVE Italia-Ungheria 4-5 - Mondiali pallanuoto femminile in DIRETTA : il Setterosa torna in scia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7’28” Palo di Parkes con una ‘sciarpa’. L’Ungheria vince il terzo sprint su tre. 12.00 Si ricomincia. Ultimi due tempi. In caso di parità si andrà DIRETTAmente ai rigori. 11.57 Terminato il secondo tempo. Italia-Ungheria 4-5. Il Setterosa non sta incantando, ma quanto meno è tornato in scia, a -1. 0’02” Troppe finte concesse a Szilagyi, Gorlero ci ...

LIVE Italia-Ungheria 2-4 - Mondiali pallanuoto femminile in DIRETTA : Setterosa messo sotto dalle magiare : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3’58” Miracolo di Gorlero su Csabai. 4’21” Palo dalla lunga distanza di Garibotti. Espulsione per Palmieri. 5’08” Il Setterosa spreca la superiorità che sarebbe potuta valere il pareggio. Fallo in attacco di Palmieri. 5’38” Finalmente l’Italia si difende bene e non subisce gol in superiorità numerica. 6’17” GOL DI CHIAPPINI! ...

LIVE Italia-Ungheria 0-1 - Mondiali pallanuoto femminile in DIRETTA : Setterosa contratto in avvio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Italia-Ungheria 1-3. Il Setterosa si perde Keszthelyi e la stella magiara non può sbagliare a tu per tu con Gorlero. GOL! Finalmente si sblocca il Setterosa in superiorità numerica con Avegno. Italia-Ungheria 1-2. 2’24” al termine del primo tempo. 0-2 UNGHERIA. Leimeter a segno. Per il momento non c’è partita. Bruttissimo Setterosa. 3’32” L’Italia non ...

DIRETTA Mondiali nuoto 2019/ Streaming video Rai : De Rose quinto nei tuffi! : DIRETTA MONDIALI di NUOTO 2019 Gwangju: info Streaming video e tv, programma e orario delle gare di oggi. Occhio a NUOTO, pallaNUOTO e tuffi grandi altezze.

Mondiali nuoto 2019 – La FINA non smette di stupire - Ceccon riammesso clamorosamente in semifinale nei 100 dorso : Dopo il pasticcio avvenuto questa mattina a causa della rottura dei blocchi di partenza, la FINA ha deciso di far disputare due semiFINAli da 9 atleti Una giornata davvero inverosimile quella che stanno vivendo gli organizzatori del Mondiale di Nuoto a Gwangju, in corso di svolgimento in Corea del Sud. Gian Mattia D’Alberto/LaPresse La rottura dei blocchi di partenza nelle batterie dei 100 metri dorso hanno scombussolato ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Ceccon in semifinale. La giuria riammette l’azzurro e Bohus dopo il pasticcio nelle heat : Definire pasticcio quanto avvenuto nel corso delle batterie dei 100 dorso uomini nei Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud) è decisamente appropriato. I problemi al device che hanno portato Simone Sabbioni a prendere il via, dopo due tentativi andati a vuoto, sono stati solo l’inizio di una vicenda poco edificante per l’organizzazione coreana. Posteriormente all’ufficializzazione dei risultati e dei passaggi di turno, ...