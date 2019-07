Matteo Viviani ha un incidente in moto | cade nel fiume viene soccorso

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 22 luglio 2019) Francesca Galici Disavventura a lieto fine per, che durante la vacanza on the road in Islanda ha perso il controllo della suadurante un guado ed è scivolato in acqua. Nessun danno per lui anche grazie all'intervento di due turisti, che l'hanno aiutatoè una delle iene più amate dal pubblico televisivo del programma di Italia1. Dopo la paura per la febbre alta che l'ha costretto al ricovero nelle settimane precedenti, n questi giorni sta effettuando un affascinante viaggio inon the road sulle strade dell'Islanda. Durante un trasferimento è stato vittima di un piccolo, che ha lui stesso documentato con dovizia, proprio come fa quando racconta i casi nei suoi servizi televisivi. La iena ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram con tanto di video-documento, in cui mostra dove è accaduto l'e come ha fatto ha ...

Noovyis : (La Iena Matteo Viviani fa un incidente e finisce nel fiume con la moto) Playhitmusic - - infoitcultura : Le Iene, Matteo Viviani: casa è stata svaligiata dai ladri -