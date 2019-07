U&D | Giulia Cavaglià potrebbe avere un nuovo flirt | il calciatore Pietro Zamas

U&D - Irene Capuano spara a zero su Manuel e Giulia : ‘Uscirà la verità’ : L’addio tra Giulia Cavaglià e Manuel GalIano sta facendo molto discutere. Mentre i due diretti interessati sembra che abbiano già voltato pagina, alcuni ex protagonisti di Uomini e Donne continuano a commentare la vicenda. Questa volta a dire la sua ci ha pensato Irene Capuano. La fidanzata di Luigi Mastroianni su Instagram ha risposto alle domande dei suoi follower. A chi le ha chiesto cosa pensasse sulla rottura tra Giulia Cavaglià e Manuel, ...

Giulia - ex U&D - smentisce di avere un flirt con Raselli : ‘State un attimo tranquilli’ : Da quando Giulia Cavaglià, una delle protagoniste del programma tv "Uomini e Donne", ha interrotto la relazione con Manuel Galiano sono tanti i pettegolezzi sulla vita sentimentale della giovane. Da qualche ora a questa parte, alcuni fan addirittura hanno ipotizzato un riavvicinamento tra l’ex tronista e Giulio Raselli. Tutto è accaduto per via di una Instagram Story pubblicata da Giulia. L’ex tronista si sarebbe fatta immortalare sul sedile del ...

U&D - Giulia Cavaglià non è mai salita nella macchina dell'ex corteggiatore : I fan di Giulia Cavaglià nelle ultime ore sono rimasti incuriositi da un video, pubblicato su Instagram dall'ex tronista, in cui sembra trovarsi nella macchina di Giulio Raselli, l'ex corteggiatore che alla fine non ha scelto, arrivando a preferire a lui Manuel Galiano. La relazione con Manuel però non è finita bene, sia a seguito del presunto tradimento dell'ex corteggiatore, sia perché Giulia non ha ritrovato in Manuel l'uomo che cercava, ...

U&D - Manuel Galiano contro la sua ex Giulia : 'Ti avrei coperto per mesi' : Salta un'altra coppia del people show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Infatti, dopo la rottura tra la tronista napoletana Angela e Alessio Campoli, ora tramite i social anche un'altra coppia di Uomini e Donne ha deciso di dirsi addio, a un mese dalla scelta; stiamo parlando della coppia formata da Manuel Galiano e Giulia Cavaglia. Tra i due è scoppiata una vera e propria guerra sui social network. Il tutto è iniziato domenica mattina, ...

U&D - Giulia Cavaglià rompe il silenzio contro Manuel : 'Non si comportava bene' : In questi giorni non si sta facendo altro che parlare dell'ex tronista di Uomini e Donne Giulia Cavaglià e della sua scelta Manuel Galiano. I due ragazzi, infatti, hanno fatto molto discutere subito dopo la fine del talk show. La loro relazione è durata come un gatto in tangenziale, e questo ha sicuramente fatto sorgere grossi sospetti sul loro conto. Galiano, inoltre, è stato anche accusato di aver tradito la Cavaglià nel corso di una vacanza ...

U&D : Giulia e Manuel Si Sono Lasciati. Possibile Confronto in Studio! : Un’altra nuova coppia di Uomini e Donne è naufragata a poche settimana dalla fine del programma. Ma i fans di Giulia e Manuel chiedono un Confronto pubblico tra i due. Ecco le novità! I sospetti circolavano già da qualche giorno, soprattutto sul web, e adesso c’è la certezza: Giulia Cavaglia e Manuel Galiano, una delle ultime coppie di Uomini e Donne, è scoppiata a poche settimane dalla puntata della scelta. La conferma è arrivata ...

Teresa e Luigi - ex U&D - punzecchiano Angela e Giulia : 'Serve tempo e essere corretti' : Da quando sono stati ufficializzati gli addii tra Angela Nasti e Alessio Campoli e tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, molti ex protagonisti di Uomini e Donne si sono esposti per commentare il tutto. Se Lorenzo Riccardi ha scherzato sulla "pericolosità" delle vacanze a Ibiza che alcuni colleghi hanno fatto prima di lasciarsi, Luigi Mastroianni e Teresa Langella hanno lanciato delle frecciatine non indifferenti alle troniste che si sono ...

U&D - la Mennoia dopo gli addii tra Giulia-Manuel e Alessio-Angela : 'Venite a raccontare' : Le rotture precoci tra Angela Nasti e Alessio Campoli e tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, hanno spinto alcuni fan di Uomini e Donne a "ribellarsi" sui social network: alla redattrice Raffaella Mennoia, infatti, in tanti hanno chiesto di invitare in studio entrambe le ex coppie per provare a fare chiarezza. La collaboratrice di Maria De Filippi, tramite il suo profilo Instagram, ha fatto sapere che tutti i protagonisti di queste brevi storie ...

U&D - Giulia ha lasciato Manuel dopo il presunto tradimento e lui sbotta : 'Solo vittimismo' : Tra le ultime coppie che si sono formate nel corso dell'ultima stagione televisiva di Uomini e donne, vi è anche quella composta da Giulia e Manuel. I due, dopo essersi professati il loro amore all'interno dello studio del dating show di Maria De Filippi, hanno scelto di conoscersi meglio fuori dal contesto televisivo, ma la loro relazione non è mai andata in porto e poche settimane dopo la scelta si sono già detti addio. Complice un presunto ...

U&D - Lorenzo scherza su Manuel e Giulia : 'È più pericolosa Ibiza di Temptation Island' : La notizia sul tradimento che si dice abbia subito Giulia Cavaglià, è sulla bocca di tutti: da quando sui social network ha iniziato a circolare il video nel quale si vedrebbe Manuel Galiano baciare un'altra ragazza a Ibiza, in tanti si sono esposti per dire la loro opinione a riguardo. Lorenzo Riccardi, vecchia conoscenza della tronista torinese, ieri ha usato Instagram per commentare in modo ironico quanto è successo: il pugliese, infatti, ha ...

U&D : Giulia e Manuel non si sarebbero lasciati - in un video di lei si sentirebbe Galiano : La relazione di coppia tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano forse non è finita. Nonostante le voci che stanno circolando sul web sul presunto tradimento di Manuel nei confronti di Giulia, molto probabilmente i due ieri sera erano insieme ad una festa in piscina. Infatti, in una Instagram Stories pubblicata dalla Cavaglià, si sentirebbe la voce del suo fidanzato domandare se ha voglia di fare un bagno nella piscina inquadrata dalla ragazza. È ...

U&D - Giulia e Manuel insieme in piscina? Nella Stories di lei si sentirebbe la voce di lui : La storia d'amore tra Manuel Galiano e Giulia Cavaglià, potrebbe non essere finita: nonostante siano circolate tanti voci su un presunto tradimento di lui, si dice che ieri sera i due fossero insieme. In una Stories che l'ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato su Instagram, si sentirebbe la voce del suo fidanzato domandare a qualcuno se ha voglia di fare un bagno Nella piscina che la ragazza inquadrava. Le ultime indiscrezioni, dunque, ...

U&D - Giulia sul presunto tradimento di Manuel : 'Non mi strappo i capelli per un uomo' : I fan di Uomini e donne attendevano con impazienza la replica di Giulia Cavaglià in merito alle voci di tradimento che circolano da giorni dal web. Manuel Galiano, infatti, sarebbe stato sorpreso in una discoteca di Ibiza in compagnia di una ragazza di Firenze in atteggiamenti compromettenti, sebbene il suo volto e quello della giovane non siano ben chiari. La 'questione' è stata prontamente smentita dal diretto interessato che ha anche ...

U&D - Giulia rompe il silenzio dopo il probabile tradimento : 'Non so bene come risolverò' : In queste ultime ore non si fa altro che parlare del presunto tradimento da parte di Manuel nei confronti dell'ex tronista Giulia Cavaglià. I due si sono conosciuti e innamorati nel corso dell'ultima edizione del fortunato dating show di Maria De Filippi, ma a quanto pare, a distanza di poche settimane dal fidanzamento, ci sarebbe già qualcosa di 'poco chiaro'. A smascherare Manuel Galiano è stata Deianira che sul suo profilo Instagram ha ...