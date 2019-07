Come masterizzare ISO su più USB contemporaneamente su Linux

Fonte : chimerarevo

(Di domenica 21 luglio 2019) Se avete sentito qualche volta l’esigenza di creare più chiavette USB live in una sola volta su, allora questo nuovo tutorial odierno farà sicuramente al caso vostro! Nelle prossime righe, infatti, vi spiegheremoleggi di più...

Infomatica1 : Come masterizzare film su DVD su Windows - JeSuisLaMort3 : @LaquintadiBeeth L’avvento del CD è stato devastante per le esperienze paranormali dei nuovi adolescenti. Come si f… - The_Divyne : Per caso di #FaceApp esiste anche una versione cerebrale? Lo chiedo perché ho visto che #SalvatoreAranzulla ha post… -