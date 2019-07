Attilio Fontana e Luca Zaia | Feriti dalle parole di Giuseppe Conte | nessuno fermerà

Autonomia - Corrao (M5s) : “Attilio Fontana dice che siamo cialtroni? Queste parole se le dica allo specchio. Alla Lega importa solo il Nord” : “Il presidente della Regione Lombardia dice che il M5s è cialtrone e che Conte è stato coinvolto in una cialtronata? Queste parole, per me, Fontana se le può dire allo specchio. Ovviamente le rispediamo dritte dritte al mittente”. Così, a Omnibus (La7), l’europarlamentare del M5s, Ignazio Corrao, commenta le durissime dichiarazioni pronunciate dal governatore lombardo della Lega, Attilio Fontana, all’indomani del vertice ...

Scuola - regionalizzazione ultime notizie : Attilio Fontana ‘Schiaffo violento’ : Il Governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano ‘Il Corriere della Sera’: l’argomento principale, naturalmente, non poteva che essere la regionalizzazione e l’autonomia differenziata. regionalizzazione Scuola, Fontana: ‘Gli insegnanti bravi ci sono anche al Sud’ Fontana non ha nascosto la propria amarezza per la rottura della trattativa. ‘È uno schiaffo ...

Attilio Fontana a Libero : "Ci prendono in giro - qualcuno molto in alto cerca di bloccare l'autonomia" : «Centesimus annus». Mercoledì c'è l'ennesimo vertice decisivo sull'autonomia, ma il governatore della Lombardia avverte puzza di bruciato. «Ho la sensazione che mi stiano prendendo in giro. Preferirei un no secco a questo continuo tergiversare». È nervoso perché Cinquestelle la sta tirando troppo in

“L’autonomia è urgente. Il governo? Non si può andare avanti a tutti i costi”. Parla Attilio Fontana : Roma. “Non voglio intestarmi una riforma per finta, non sarò il padre di una riformicchia. Se non sarà vera autonomia, io non la sottoscriverò”. Il presidente della Lombardia Attilio Fontana è persona mite e pacata ma stavolta, all’indomani dell’ennesima fumata nera sull’autonomia, persino lui perde

Olimpiadi 2026 - tutto merito di Attilio Fontana e Luca Zaia : "Le garanzie le hanno firmate Lombardia e Veneto" : Sì, va bene, Giovanni Malagò nel tessere la tela delle alleanze è stato bravo, anzi, bravissimo. Sì, va bene, Beppe Sala con il suo aplomb da uomo Expo è stato bravo, anzi, bravissimo. Epperò nella baraonda dei festeggiamenti post assegnazione olimpica, ci è parso passare in secondo piano il ruolo d

Olimpiadi - Attilio Fontana : “Da escludere coinvolgimento del Piemonte. M5s si appropria di risultati altrui? Contenti loro” : “M5S reclama vittoria Olimpiadi? Qualcuno si vuole appropriare dei risultati altrui: se sono Contenti loro, va bene così. Spazio per il Piemonte? In riferimento alle gare la vedo difficile: sono favorevole a eventi, feste comuni, iniziative per estendere l’interesse dei giochi al Piemonte, ma rompere un equilibrio che si è raggiunto mi sembra improbabile e da escludere”. Così il presidente della Regione Lombardia Attilio ...