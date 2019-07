Allarme terrorismo in Egitto | British ferma i voli per Il Cairo

Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 21 luglio 2019) LaAirways ha deciso di sospendere per una settimana, in via "precauzionale", i suoiper Il, capitale dell', dopo l'avviso pubblicato a Londra dal Foreign Office su possibili, aumentati, rischi diper l'aviazione civile. Un'indicazione, quella indirizzata dal ministero degli Esteri britannico ai connazionali in viaggio da e verso l', presa molto seriamente dalla compagnia di bandiera. E così alcune decine di persone pronte a imbarcarsi su un volo per Ilall'aeroporto londinese di Heatrow sono rimaste a terra, senza possibilità di alternativa. Nell'annunciare la decisione di cancellare iin partenza da Londra verso l', la compagnia non ha specificato quale fosse il problema di sicurezza che ha determinato la scelta, definita "precauzionale".Ma un portavoce diAirways ha dichiarato: "Esaminiamo costantemente le nostre ...

