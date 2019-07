Un governo di piromani

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 20 luglio 2019) Alessandro Sallusti Appiccare l'incendio al mattino per poi arrivare a sera a spegnerlo, non senza lucrarci sopra in qualche modo, è la tecnica delle guardie forestali infedeli, come hanno dimostrato non poche inchieste giudiziarie. E pare anche essere la tecnica adottata dai due leader di questa maggioranza, Di Maio e Salvini,all'alba e pompieri al tramonto di quella foresta che è in generale la politica italiana e più in particolare la loro maggioranza. Il fuoco, per ora, ogni volta è riportato sotto controllo (lo è stato anche ieri), ma ogni volta va in fumo un pezzetto di credibilità del Paese e delle sue istituzioni occupate e dilaniate dallo scontro perenne tra Cinque Stelle e Lega. Salvini passa il tempo a sfogliare la margherita: «Rompo, non rompo, rompo, non rompo...» e forse neppure lui sa quale sarà l'ultimo petalo a rimanergli in mano. A ogni «rompo», ...

