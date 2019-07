Su MTV due speciali dedicati a DJ Khaled dal 31 luglio in tutto il mondo

Fonte : dituttounpop

(Di sabato 20 luglio 2019) Dj: The Ride e Dj: King of Collabs su MTV (canale 130 di Sky) duea Djdal 31MTV presenta in anteprima mondiale due appuntamenticon Dj: “Dj: The Ride” e “Dj: King of Collabs”, che andranno in onda sui canali MTV in quasi 180 paesi a partire dal 31.In Italia i duesaranno in onda su MTV (canale Sky 130) sempre venerdì 31a partire dalle 21.10.Dj, artista e produttore, vincitore di un triplo disco platino, sarà protagonista di un capitolo speciale di “The Ride”, serie dedicata ai più grandi interpreti musicali. MTV ripercorre tutta la sua carriera: dagli inizi sino a diventare uno dei più importanti magnati della musica. Il programma racconta le sue riflessioni sul passato, i risultati ottenuti e i suoi più grandi successi compresa la collaborazione con Rihanna in “Wild Thoughts”. Un ...

