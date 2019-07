Rai | Antonella Clerici | perché non è uno scandalo se sta ferma un turno

Antonella Clerici/ 'La Rai rispetti i contratti' - il web si schiera con lei : Antonella Clerici esclusa dai palinsesti Rai 2019/2020: 'vengo vista come una che deve essere messa da qualche parte'. Il web dalla sua parte.

Antonella Clerici contro direttore Rai1 De Santis : "Io vista come una da piazzare - non come cavallo su cui puntare" : "Ci sta che un direttore decida di cambiare. Ma qui ci sono anche due aspetti da valutare: c'è un contratto in corso e dovrebbe valere anche quello che uno ha fatto per l'azienda". Lo ha detto in un'intervista al Corriere della Sera Antonella Clerici, esclusa dai palinsesti autunnali della Rai.La conduttrice ha fatto notare che "ho ancora un anno di contratto, ma non mi piace ricevere il bonifico mensile senza fare niente: io voglio ...

Antonella Clerici : “In Rai vengo vista come una che deve essere messa da qualche parte” : La presentazione dei palinsesti Rai ha confermato l’esclusione di Antonella Clerici dai programmi che vedremo in onda la prossima stagione e la vicenda continua a far discutere, con rumors che vedono la bionda conduttrice avvicinarsi sempre di più a Mediaset, nonostante il contratto di esclusiva con Viale Mazzini fino al 2020. Ora è stata la stessa Antonella a tornare sulla vicenda, ammettendo di non sentirsi più apprezzata dai direttori di ...

